Mundial 2026 Concacaf no afectará la candidatura de Uruguay para 2030

La elección de Canadá, Estados Unidos y México -integrantes de la Concacaf- para organizar el Mundial 2026 no afectará la candidatura de Argentina, Paraguay y Uruguay para 2030, afirmó hoy el secretario Nacional del Deporte de Uruguay, Fernando Cáceres.



En este sentido, Cáceres señaló en declaraciones a la Secretaría Nacional de Comunicación que la rotación de sedes "no se hace en base a continentes sino a confederaciones", por lo que la decisión de FIFA no perjudicaría la postulación tripartita al Mundial 2030, ya que los tres países son miembros de la Conmebol.



Asimismo, consideró que el hecho de que los elegidos para la cita mundialista hayan sido tres naciones en conjunto sienta un "precedente favorable" para las aspiraciones de los países suramericanos.



Por otra parte, el secretario del Deporte uruguayo dijo que el próximo lunes 14, los tres países presentarán en la casa de la Conmebol en Moscú la candidatura para el público que concurre al Mundial de Rusia y allí estará presente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto a otras autoridades del organismo rector del fútbol mundial. EFE