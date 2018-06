Una niña con síndrome de Down ayudará al árbitro en inauguración del Mundial

Mundial Rusia 2018

Miércoles 13| 10:17 am





EFE

Un jovencísima deportista rusa con síndrome de Down, Angelina Makárova, de 12 años, ayudará mañana al arbitro a lanzar la moneda en el partido inaugural del Mundial entre Rusia y Arabia Saudí, en el sorteo para decidir en qué parte del campo empiezan a jugar los equipos.



Esa experiencia única, que la niña recordará toda su vida, será posible gracias a una campaña de Coca Cola (patrocinadora oficial del Mundial) llamada a concienciar a la población sobre la necesidad de una plena integración en la sociedad de personas con necesidades especiales.



Rusia es un país con muchos deberes en el campo de la integración, por lo que iniciativas como esa no caen en saco roto.



La pequeña Angelina acudió hoy acompañada de su madre, Olga Makárova, al centro de prensa de la FIFA desplegado en el estadio Luzhnikí de Moscú, en el que se jugará mañana el partido inaugural.



La niña no dejó de sonreír y de posar para los fotógrafos, aunque se mostró mucho más tímida para responder a las preguntas de los periodistas, y dejó ese cometido a su madre.



"Angelina empezó a nadar con sólo tres meses, y desde entonces nunca dejó de hacerlo. Desde los ocho años toma clases en la Federación de Natación para las Personas con Discapacidades Intelectuales", explicó Olga Makárova.



A su corta edad, ya ha ganado competiciones nacionales de natación para los niños con síndrome de Down.



Además, "practica gimnasia, acude a clases de teatro y entrena en un grupo deportivo para niños con síndrome de Down", dijo su madre.



"Adelante, Rusia", exclamó Angelina, al ser preguntada por sus deseos para el equipo nacional que debuta mañana en el partido en el que ella saldrá al campo.



Otros jóvenes deportistas con necesidades especiales participarán en otros once partidos del Mundial, donde saldrán al campo portando las banderas de las selecciones.