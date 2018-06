Carvajal vuelve al grupo y Piqué se entrena con normalidad

Mundial Rusia 2018

Martes 12| 7:55 am





EFE

Dani Carvajal regresó a la dinámica de grupo de la selección española en la sesión matinal del sexto día de concentración en la ciudad rusa de Krasnodar, que completó con normalidad Gerard Piqué, sin molestias en la rodilla izquierda tras protagonizar el susto del lunes.



Carvajal completó una parte del entrenamiento junto al resto de internacionales, la primera vez desde que se lesionó en la final de la Liga de Campeones del pasado 26 de mayo. Se le vio al máximo, dando todo en cada ejercicio del calentamiento y tocando balón en los rondos iniciales, en una incorporación paulatina y programada al grupo, dentro de su recuperación para el segundo duelo ante Irán.



Julen Lopetegui, el seleccionador español, no piensa forzar la puesta a punto del lateral del Real Madrid. No va a asumir riesgos, con lo que será aún baja para el primer choque del Mundial 2018, el próximo viernes en Sochi frente a Portugal, y estará ya listo para el siguiente partido, cinco días más tarde contra Irán en Kazán.



Su evolución va rápida. Dos semanas después de sufrir una rotura fibrilar en el Olímpico de Kiev contra el Liverpool, en la final de la Liga de Campeones, ya se ha incluido en la dinámica para el primer tramo de la sesión del martes, en la que Gerard Piqué también se entrenó con el grupo, tras retirarse del entrenamiento del lunes.



El defensa central, una pieza esencial, indiscutible en el once, del seleccionador, sintió molestias en la rodilla izquierda el lunes en la sesión matinal y no hizo gimnasio por la tarde, pero este martes trabajó como estaba previsto con el grupo sin mostrar ningún gesto de dolor, ya disponible para el debut en el Mundial 2018.



Salvo Carvajal, toda la plantilla está en condiciones para el duelo del viernes en Sochi, al que enfoca España sin distracción, superados ya los dos amistosos previos al Mundial con el empate a uno contra Suiza en el estadio de La Cerámica de Villarreal y con el triunfo 1-0 del pasado sábado en Krasnodar contra Túnez.



En el entrenamiento de este martes en el moderno complejo del FK Krasnodar en la ciudad del suroeste de Rusia, abierto los primeros 15 minutos a la prensa, el técnico siguió perfilando los movimientos tácticos y los detalles para el primer encuentro ante Portugal.



El equipo continuará su preparación esta misma tarde, ya en un entrenamiento a puerta cerrada en las mismas instalaciones.