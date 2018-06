Polonia iguala con Chile en primer partido preparatorio antes del Mundial

Los goles para los de casa fueron anotados por Robert Lewandowski y Piotr Zielinski (m.28 y 33 respectivamente), mientras que para la visita marcaron Diego Valdés (m.38) y Miiko Albornoz (m.56).



La selección chilena realizó en los primeros minutos una actuación colectiva notable y en varias oportunidades llegó con bastante peligro al arco del guardameta Szczesny.



Sin embargo, a los 26 minutos avisó Polonia cuando Linetty se filtró en área y sacó un espectacular zapatazo que a duras penas contuvo Gabriel Arias.



Nada más tuvieron que pasar tres minutos para que el equipo dueño de casa se pusiera en ventaja con un tremendo golazo de Lewandowski, tras una jugada mal hilvanada entre Enzo Roco y Lorenzo Reyes.



De ahí para adelante, un Chile irreconocible intentó mantener la frente en alto, con muchos errores tanto en salida como en defensa hasta que Polonia por intermedio de Zielinski, marcó el segundo gol, a los 33 minutos.



Un grueso error de Paulo Díaz, quien saltó para marcar a un jugador polaco, el balón le sobró lo que permitió el desborde y el centro para que el jugador del Nápoles definiera en solitario.



No obstante, y pese a tener dos goles en contra Chile mostró varios arrebatos ofensivos gracias a Junior Fernandes, Ángelo Sagal y Nicolás Castillo.



Fue así como a los 38 minutos Ángelo Sagal corrió por el sector izquierdo, le tocó en corto a Diego Valdés, quien anticipó al portero polaco y con un formidable cabezazo marcó el descuento para la Roja.



En el segundo tiempo, Chile saltó al césped con hambre e intensidad. Polonia se vio por minutos avasallado con el volumen ofensivo de los rojos, y los pupilos de Reinaldo Rueda llegaron en al menos tres oportunidades con bastantes posibilidades de gol.



Fue así como a los 56 minutos vino el descuento de Miiko Albornoz que se despachó un zapatazo espectacular al ángulo. Vino el centro, la defensa polaca no pudo hacerse del balón y Albornoz sacó un zurdazo en el que Fabianski nada pudo hacer.



Polonia integra el grupo H del Mundial de Rusia junto a Senegal, contra la que debutará el 19 de junio; Colombia y Japón, mientras que Chile está en un nuevo proceso ya que no se clasificó a esta Copa del Mundo.



- Ficha técnica:



2. Polonia: Szczesny (m.46, Fabianski); Piszczek (m.46, Cionek), Bednarek, Pazdan, Rybus; Blaszczykowski, Linetty (m.46, Milik), Krychowiak, Zielinski; Grosicki y Lewandowski (m.74, Teodorczyk).



Seleccionador: Adam Nawalka.



2. Chile: Gabriel Arias; Paulo Díaz, Sebastián Vegas (m.36, Miiko Albornoz), Enzo Roco, Guillermo Maripán; Lorenzo Reyes, Jimmy Martínez (m.57, Angelo Araos), Diego Valdés; Junior Fernandes, Ángelo Sagal (m.81, José Bizama), Nicolás Castillo.



Seleccionador: Reinaldo Rueda.



Goles: 1-0, m.28: Robert Lewandowski. 2-0, m.33: Zielinski. 2-1, m.38: Diego Valdés. 2-2, m.56: Miiko Albornoz.



Árbitro: Paolo Silvio Mazzoleni (ITA). Amonestó a Vega.



Incidencias: Partido amistoso disputado en el INEA Stadium de Poznan (Polonia) ante unos 42.000 espectadores.