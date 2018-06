Deyna Castellanos será embajadora en el Mundial de Rusia (+Video)

Wilder Delgado Suárez || @WilDelgado23

La Copa del Mundo Rusia 2018 inicia el próximo jueves 14 de junio con el duelo inaugural entre Rusia y Arabia Saudita, y este evento contará con presencia venezolana, luego de que la FIFA invitara a la delantera Deyna Castellanos a asistir como embajadora.

Castellanos dio a conocer la noticia a través de un Facebook Live, mientras que la FIFA lo anunció en su cuenta de twitter donde aparece la criolla junto a Zabivaka (mascota oficial).

La atacante milita en el Florida State del fútbol universitario en Estados Unidos y mientras se encuentre en Rusia dejará a un lado su participación en el equipo.

An emerging 🌟on the pitch, off it, @deynac18 is an ambassador of the FIFA #U17WWC, to be played later this year in Uruguay. This summer, we also have another job for her! 🤔🇷🇺 pic.twitter.com/OYBfysD3mR