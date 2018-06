Indignación en Kenia por sobornos a un árbitro que estaría en Rusia

Mundial Rusia 2018

EFE



El árbitro keniano Aden Marwa Range, que iba a participar en el Mundial de Rusia, fue grabado aceptando un soborno por valor de 600 dólares (506 euros), suscitando una ola de indignación en Kenia que ha obligado al colegiado a renunciar a la Copa del Mundo, informaron hoy medios locales.



Marwa, que ya participó como suplente en Brasil 2014, iba a ser uno de los 10 árbitros asistentes africanos en el Mundial hasta que apareció aceptando el dinero en el filme "Number 12" ("Número 12"), que trata sobre la corrupción en el fútbol africano y que ya ha provocado que el Gobierno de Ghana disuelva la actual Federación de Fútbol de su país.



En las imágenes, publicadas en exclusiva por la versión africana de la BBC, el trencilla aparece, vestido con el chándal oficial de la Confederación africana (CAF), recibiendo el dinero de manos de un periodista de incógnito para supuestamente influir en el resultado de un partido internacional; Marwa dice: "Gracias por el regalo".



Esta grabación se realizó, supuestamente, durante el Campeonato de África de Naciones (CHAN), competición continental restringida a los futbolistas que juegan en las ligas de sus respectivos países, que se celebró en enero y febrero de este año.



El nombre de Marwa, quien ha acabado por perder los 25.000 dólares (21.000 euros al cambio) que iba a cobrar por su participación en el torneo, todavía estaba hoy entre los temas más comentados en la red social Twitter pese a que el escándalo salió ayer a la luz.



"Aden Marwa no ha avergonzado a Kenia. La vergüenza ya estaba allí, él solamente ha tirado de la manta y lo ha hecho global. Podemos seguir soñando con una Kenia libre de corrupción o podemos mirarnos a nosotros mismos y despertarnos", lamentó en un mensaje el popular empresario keniano Sam Gichuru.



Sin embargo, no todas las voces se alzan solamente contra Marwa, sino que también atacan al periodista ghanés Anas Aremeyaw Anas ("Tiger Eye"), productor de "Number 12", cuya identidad real se desconoce.



El activista pro libertad de información Odeo Sirari escribió: "Es triste que Aden Marwa haya tenido que renunciar al Mundial de Rusia 2018. He revisado las imágenes del supuesto soborno y, como periodista, creo que el método usado para conseguir la noticia deja mucho que desear".



La familia de Marwa, quien fuera del fútbol es un profesor de matemáticas y química de 41 años, negó las acusaciones y aseguró que el árbitro es "un hombre de principios que no puede ser manipulado para que favorezca a un equipo en concreto".



La corrupción es algo habitual en Kenia, y en las últimas semanas un escándalo millonario ha afectado a una institución gubernamental, provocando numerosas detenciones y multitudinarias manifestaciones contra el saqueo de las arcas públicas.