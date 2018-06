Portugal recupera a Cristiano y vuelve al triunfo con un Guedes inspirado

Portugal venía de dos empates en dos partidos de preparación para el Mundial, con Túnez (2-2) y Bélgica (0-0), en los que no pudo contar con Ronaldo porque se incorporó tarde a la concentración debido a la final de la Liga de Campeones.



Como Fernando Santos ya había anunciado, el delantero del Real Madrid, que tiene su futuro en el club blanco en el aire, salió de inicio en un once que apunta maneras a equipo titular para el Mundial, con Guedes (Valencia) y Bernardo Silva (Manchester City) acompañándole en la delantera.



En el lado contrario, el morbo estaba en el banquillo, ocupado por un viejo conocido de los aficionados lusos, especialmente los del Oporto: Rabah Madjer, que marcó el mítico gol de tacón en la final de la primera "Champions" que ganaron los "dragones" (1987), dirige ahora a la selección argelina.



Slimani, ex del Sporting de Portugal ahora en el Newcastle, y Brahimi, del Oporto, lideraron el ataque del combinado argelino, que estuvo totalmente desaparecido durante la primera media hora.



Bajo una intensa lluvia, Portugal se hizo dueño y señor del partido y no tardó en asustar, a los 10 minutos, cuando el árbitro anuló un gol de Ronaldo por un fuera de juego inexistente.



Fue Guedes quien abrió la lata en el 17. William de Carvalho puso un pase por encima de la defensa para Bernardo Silva que, de cabeza, dejó el balón al atacante del Valencia para que lo mandase al fondo de las redes.



Cómoda sobre el césped, la campeona de Europa siguió dominando las ocasiones, mientras Argelia comenzaba a despertar tímidamente en los últimos 15 minutos del primer tiempo, con alguna aproximación al área liderada por Brahimi que no llegó a nada.



Al final, quien vio portería volvió a ser Portugal. En el 37, Raphael Guerreiro lanzó un balón en profundidad para Cristiano en la izquierda y el de Madeira, con la zurda, lo puso en el área, donde estaba Bruno Fernandes para anotar de cabeza.



El tanto no sació el hambre de goles de las "quinas", que iniciaron la segunda parte con un asedio a la meta rival y sin casi oposición de la defensa argelina, que les facilitó las cosas.



Les dieron tantas facilidades que los lusos no demoraron en marcar otra vez. De nuevo Guedes, en el 55, cabeceó a portería un centro de Guerreiro para hacer el tercero en una jugada muy similar a la del segundo.



Hasta el minuto 72 no llegó el primer remate a puerta de Argelia, justo antes de que Fernando Santos decidiese sustituir a Ronaldo por André Silva. El delantero de Madeira, que jugó hoy su partido número 150 con Portugal, se marchó al banquillo sin haber conseguido el gol a pesar de buscarlo con ahínco, incluso de chilena.



La grada portuguesa llegó a cantar el cuarto gol en el 81 con un cabezazo de João Mário, pero el tanto fue anulado tras consultar el videoárbitro por una mano de Guedes.



Con el partido sentenciado, Argelia se animó al final y encadenó dos ocasiones, que permitieron a Rui Patrício lucirse con una buena parada pero no alteraron el resultado.



La victoria deja un buen sabor de boca a Portugal, que recuperó los ánimos antes de poner rumbo a Rusia, donde se estrenará el día 15 ante España.



- Ficha técnica:



3 - Portugal: Rui Patrício; Cédric, Bruno Alves (José Fonte, m.57), Pepe, Raphael Guerreiro (Mário Rui, m.57); William Carvalho (Adrien Silva, m.64), Moutinho (João Mário, m.75), Bruno Fernandes; Bernardo Silva (Quaresma, m.65), Ronaldo (André Silva, m.74) y Guedes.



0 - Argelia: Abdelkadir Sahi; Mandi, Bensebaini, Medjani (Bounedjah, m.71), Benmoussa; Boukhandchouche (Benkhemassa, m.58), Bentaleb, Ferhat; Mahrez, Slimani (Soudani, m.85) y Brahimi.



Goles: 1-0, m.17: Guedes; 2-0, m.37: Bruno Fernandes; 3-0, m.55: Guedes.



Árbitro: Craig Pawson (Inglaterra). Amonestó al argelino Boukhandchouche (m.46).



Incidencias: Partido amistoso de preparación para el Mundial de Rusia disputado en el Estadio de la Luz de Lisboa (Portugal) ante 53.014 espectadores, entre los que se encontraban el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y el primer ministro luso, António Costa./ EFE