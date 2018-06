Eriksen regresa a la concentración danesa tras ser padre

Mundial Rusia 2018

EFE.

El centrocampista del Tottenham Christian Eriksen regresó hoy a la concentración de la selección de Dinamarca para el Mundial de Rusia tras ser padre por primera vez el pasado lunes, informó la Federación Danesa de Fútbol.



Eriksen llevaba casi una semana ausente de los entrenamientos por el avanzado estado de gestación de su novia y había recibido permiso para trasladarse a Odense (centro de Dinamarca) para permanecer con ella hasta que se produjese el parto.



La estrella danesa, que no estuvo en el amistoso del sábado pasado en Estocolmo contra Suecia (0-0), se entrenará hoy con normalidad y estará listo para jugar dentro de dos días contra México en el último partido de preparación antes del Mundial.



Para ese encuentro causará baja probablemente el delantero del Atalanta Andreas Cornelius, en la fase final de la recuperación de una lesión muscular.



El seleccionador danés, Åge Hareide, no ha querido sin embargo arriesgar con otros dos fijos de sus últimas convocatorias y que arrastraban problemas físicos, el central Andreas Bjelland y el delantero Nicklas Bendtner, que fueron los últimos descartes de la lista definitiva de 23 jugadores para Rusia 2018.



Dinamarca está encuadrada en el grupo C con Francia, Australia y Perú, contra la que debutará en el Mundial el próximo día 16.