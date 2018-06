Bélgica golea con facilidad a un Egipto que espera a Salah

Los "Diablos rojos" de Roberto Martínez se plantaron en el amistoso con un once tipo, en un 3-4-3 y casi idéntico al del insulso empate sin goles frente a Portugal del pasado sábado.



Si hoy el gran ausente era Salah, los lusos también jugaron sin su jugador faro el primer partido de preparación para Rusia, pues Cristiano Ronaldo disfrutaba aún de unos días de descanso tras ganar la Liga de Campeones con el Real Madrid.



Esta noche en el Estadio Rey Balduno, antiguo Heysel, la gran novedad fue que el zaguero del Galaxy de Los Ángeles Laurent Ciman tomó el puesto en la defensa del central del Manchester City Vincent Kompany, lesionado contra los lusos y duda para el Mundial.



El encuentro, inédito y con los del seleccionador de nacionalidad argentina Héctor Cúper formados en 4-2-3-1, arrancó con una durísima entrada en el minuto 1 del egipcio Hamed sobre Eden Hazard, estrella del Chelsea, que fue sancionada con amarilla.



En el minuto 8, su compatriota Fathy vio otra por un encontronazo con Carrasco, en un inicio de partido particularmente bronco para un amistoso.



Bélgica dominaba, y el propio Hazard y Lukaku inquietaron la portería de los faraones. Egipto presionaba cerca del área, intentaba no perderle la cara al partido y lo intentó tímidamente a través de Said y Elneny.



Hasta que en el minuto 26 Lukaku sumó, a sus 25 años su gol número 34 en 79 partidos con la camiseta de Bélgica, consolidándose como máximo goleador histórico de los "Diablos Rojos". El ariete del Manchester United se lanzó como una piraña al área pequeña para aprovechar una mala parada en dos tiempos de El Hadary.



Los de Roberto Martínez, ante su público, fueron ganando en dinamismo hasta que llegó el segundo gol, que se intuía.



Yannick Carrasco, ex del Atlético de Madrid ahora en el fútbol chino, peleó un balón que parecía perdido y, desde la línea de fondo, sirvió para que Hazard rematase a placer desde el centro del área y anotase su gol número 22 con los "diablos rojos".



Con cuatro cambios al descanso para Bélgica y uno para Egipto, el portero, los de Roberto Martínez buscaron seguir marcando el ritmo del partido (57 % de posesión en la primera mitad) sin que los faraones de Cúper bajaran los brazos.



El juego de los "Diablos rojos" fue ganando alegría y Carrasco, el más entregado de los locales, evitó la única ocasión egipcia con peligro en la segunda parte, más allá de alguna tentativa descafeinada de Trezeguet o Sobhi.



Lo intentaron Batshuayi, varias veces, Carrasco, De Bruyne y el centrocampista de la Real Sociedad Januzaj, que finalmente irá al Mundial y contra Egipto disfrutó de 45 minutos, mientras seguía el reguero de cambios en los banquillos, doce en total.



Y sobre la bocina, en el minuto 91, otro exiliado al fútbol chino, Marouane Fellaini, dio la puntilla justo antes de que el griego Tasos Sidiropoulos pitara el final de un partido sin sobresaltos en el que los belgas jugaron como marcaba el guión y ningún jugador de Egipto supo llenar el hueco de Salah.



Bélgica se medirá a Costa Rica (11 de junio), también en amistoso, antes de enfrentarse ya en el Mundial contra Panamá (18 de junio), Túnez (22 de junio) e Inglaterra (26 de junio), mientras que Egipto no disputará más amistosos hasta que inicie la cita mundialista contra Uruguay (15 de junio).



- Ficha técnica:



3. Bélgica: Courtois; Alderweireld, Ciman, Vertonghen (Boyata, m.80), Meunier (T. Hazard, m.70), Witsel (Fellaini, m.45), De Bruyne, Carrasco, E. Hazard (Januzaj, m.45), Mertens (Chadli m.45) y R. Lukaku (Batshuayi, m.45).



0. Egipto: El Hadary (El-Shenawy, m.45) ; Abdel-Shafi, Elneny, Fathy (El Mohamady, m.71), Gabr, Hamed (Morsy, m.62), Hegazy, Mohsen (Trezeguet, m.55), Said, Sobhi y Warda (Gaber, m.79).



Goles: Romelu Lukaku (m.27), Eden Hazard (m.38) y Fellaini (m.21).



Árbitro: Tasos Sidiropoulos (GRE). Amonestó a los egipcios Hamed (m.2), Fathy (m.8) y Elneny (m.67).



Incidencias: Partido amistoso de preparación para el Mundial de Rusia disputado en el Estadio Rey Balduino de Bruselas ante unos 40.000 espectadores. /EFE.