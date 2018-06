Forlán sobre España: "Le falta algo en la delantera"

Mundial Rusia 2018

Miércoles 6| 12:54 pm





EFE

El uruguayo Diego Forlán, exjugador de Villarreal, Atlético de Madrid, Inter de Milán y Manchester United, entre otros, ha considerado que la selección española expresa un gran juego coral, aunque opinó que "le falta algo en la delantera", al analizar el próximo Mundial de Rusia.



Forlán, que disputó la última temporada en el Kitchee, en Hong Kong, incluyó a la Roja española en el grupo de favoritos para el triunfo final en Rusia 2018, junto con Brasil y Alemania, en una entrevista publicada hoy por el diario "La Gazzetta dello Sport".



"Las favoritas son España, Brasil y Alemania. Luego vienen Argentina, Bélgica y Francia", aseguró el uruguayo, que tras jugar en Europa con el Manchester United, el Villarreal, el Atlético y el Inter de Milán, hizo experiencias en Japón, India y Hong Kong.



"España es una orquesta maravillosa, pero le falta algo en la delantera. Si Diego Costa se lesiona, tendría problemas. Alemania no es espectacular, pero siempre llega hasta el final. Brasil tiene a jugadores que marcan la diferencia, como Neymar Junior, Gabriel Jesus y (Philippe) Coutinho", dijo.



"Argentina no debe distraerse por los rumores. Se ha hablado demasiado de su lista de convocados, hace falta tranquilidad y (el seleccionador, Jorge) Sampaoli tiene una súper delantera, con (Ángel) Di María, (Paulo) Dybala, (Sergio 'Kun') Agüero y (Gonzalo) Higuaín", agregó.



En su carrera, Forlán compartió el vestuario del Manchester United con el portugués Cristiano Ronaldo, y opinó que el cinco veces campeón de Europa es más completo con respecto al argentino Lionel Messi.



"Cristiano es más completo y marca goles de todo tipo, pero Messi es más decisivo. Puede inventarse la jugada determinante incluso si se encuentra entre cuatro o cinco rivales. En la historia, es el único (Messi) que se puede comparar con (el argentino, Diego) Maradona", afirmó.



En su exitosa trayectoria europea, Forlán compitió en Inglaterra, Italia y España, y sostuvo que en la Liga española "hay demasiada diferencia entre el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético con respecto a los demás".



Su etapa en el club colchonero, entre 2007 y 2011, concluyó con el triunfo en la Liga Europa y en la Supercopa europea, además que un título de máximo artillero de la Liga (2009) con 32 goles.



A sus 39 años, el delantero uruguayo se coronó en este curso con el título de la liga de Hong Kong, y decidirá en los próximos días si sigue jugando o si se lanza a por una carrera de entrenador.



"Mi contrato expiró el 17 de mayo, decidirá dentro de poco si paro de jugar o si sigo. En este momentos estamos en 50-50. Pero no tengo miedo, estoy orgulloso por lo que he hecho. Me gustaría mucho entrenar, estoy a punto de terminar el curso de técnico y sigo estudiando", comentó Forlán.