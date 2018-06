Musá: "Nigeria puede sorprender a cualquiera, incluido a Argentina"

Mundial Rusia 2018

El nigeriano Ahmed Musa, delantero del Leicester, aseguró a Efe que la selección africana puede sorprender a cualquier equipo, incluida la Argentina de Leo Messi, a la que se enfrentará en el Grupo D.



"Nigeria puede sorprender a cualquiera, incluida la Argentina de Messi. Mi sueño es ganar el Mundial. Tenemos que creer en nosotros. Sé que podemos hacerlo", señaló.



Musá, que jugó los últimos meses cedido en el equipo moscovita, cree que "no hay favoritos" en el grupo, ya que también "Islandia será un hueso duro de roer".



"No se puede saber por adelantado quién se clasificará para los octavos de final. Croacia también es un equipo con grandes individualidades, como Modric y Rakitic", aseguró.



Lo que tiene claro es que el primer partido en un Mundial es "muy importante", por lo que el resultado del encuentro ante Croacia del 16 de junio en Kaliningrado "nos dirá", apuntó, "a dónde queremos y podemos llegar".



"Iremos partido a partido. Pero, como jugamos contra Argentina el último partido, deberemos llegar con los deberes hechos, ganando el primer y segundo partido", subrayó.



Reconoció que la victoria sobre Argentina en el amistoso de noviembre pasado en tierras rusas fue "importante" para la confianza nigeriana, pero no tendrá ninguna repercusión de cara al Mundial.



"No es lo mismo que un partido oficial. Contra Argentina será un partido duro, ya que tienen jugadores de clase mundial y Messi es un jugador fantástico, pero sabemos que podemos hacerlo", indicó.



Musá cree que Messi "es el mejor futbolista del mundo" por delante de Cristiano Ronaldo -"quien también es muy bueno"-, por lo que es lógico que los argentinos "dependan mucho" del astro barcelonista.



"Cuando les ganamos en el último amistoso decían que era porque Messi no jugaba, aunque jugaron todos los demás. Pero es verdad que dependen mucho de él. Cuando él juega, tienen mucha confianza y eso motiva a todos los jugadores", señala.



Por eso, tampoco le sorprendió la abultada derrota sufrida por Argentina ante España (6-1) en un amistoso en Madrid con Messi en las gradas, ya que, "en el fútbol moderno todo es posible".



Musá marcó dos goles en el partido que ambos equipos jugaron en el Mundial de Brasil (3-2).



"Messi no ha cambiado tanto desde entonces. Aún puede hacer lo que quiere en el campo. Por eso es tan importante para los argentinos", señala.



Advierte que los nigerianos quieren acabar con el maleficio de los equipos africanos en los Mundiales, en los que nunca han alcanzado las semifinales.



"Puede ser que Rusia sea el momento y el lugar para que un equipo africano llegue por fin a semifinales", señaló.



Musá cree que a su selección le falta experiencia en grandes competiciones, pero le sobra juventud, rapidez y talento, especialmente en ataque.



"Otamendi es un gran defensa, pero tenemos jugadores rápidos y de talento en la delantera, así que creo que utilizaremos el contraataque. Esperaremos y saldremos rápido a la contra para sorprender al rival con nuestra velocidad", dijo.



Con respecto a su estado de forma, reconoció que lo pasó mal en el Leicester, adonde llegó en 2016 de la mano del italiano Claudio Ranieri procedente del CSKA, donde ganó la liga dos años seguidos.



Una vez destituido Ranieri, el nigeriano fue condenado al banquillo, lo que truncó su meteórica carrera, aunque empezó a retomar el vuelo en las últimas semanas en Moscú.



"Nunca entendí lo que pasó, pero eso es el pasado. Me costó varias semanas recuperar la forma física, ya que estuve medio año sin jugar. En dos días no te puedes poner en forma", arguye.



Ahora dice sentirse "en plena forma y preparado para el Mundial".



"Estar en mi mejor forma física a falta de un mes para el Mundial es algo muy bueno para mí. Aunque también he crecido desde Brasil. Ahora soy más maduro e inteligente, ya no soy todo velocidad", asegura.



De lo que está convencido es que Nigeria "tendrá muchos aficionados rusos de su parte".



"El CSKA es mi casa, mi familia. Y en Moscú me encuentro muy cómodo", asegura Musá, cuyo equipo se concentrará en Austria para disputar varios amistosos antes de viajar a Rusia el 11 de junio.