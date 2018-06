Salah lidera convocatoria definitiva de Egipto

Mundial Rusia 2018

Lunes 4| 8:17 am





EFE

La Federación Egipcia de Fútbol anunció hoy la lista definitiva de jugadores que acudirán al Mundial de Rusia, en la que aparece el delantero Mohamed Salah, a pesar de la lesión en el hombro izquierdo sufrida en la final de la Liga de Campeones el pasado 26 de mayo.



En un comunicado oficial, la federación enumeró a 23 futbolistas elegidos por el técnico argentino Héctor Cúper para la del Mundo, entre los cuales está Salah, que llevará el número 10.



El número 1 lo portará el meta Essam ElHadary, que con 45 años puede convertirse en el guardameta más veterano que disputa una Copa del Mundo, batiendo la marca establecida en Brasil 2014 por el colombiano Faryd Mondragón.



También figuran en la lista Ahmed Hegazy, del conjunto británico West Bromwich, y Ramadan Sobhi, del Stoke City, entre otros futbolistas egipcios de fama internacional.



Los "faraones" debutarán en el Mundial el próximo 15 de junio frente a Uruguay, partido en el cual la presencia de Salah no está asegurada.



La semana pasada, el médico de la selección de fútbol egipcia, Mohamed Abu Leila, anunció que el periodo de recuperación del delantero del Liverpool no superaría las tres semanas.



La Federación Egipcia de Fútbol ha reiterado en varias ocasiones que Salah irá a Rusia, ya que la estrella es la principal esperanza de la selección de cara a la competición, para la que Egipto no se clasificaba desde el año 1990. EFE