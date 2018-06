Griezmann: "Estoy bien, con confianza"

Mundial Rusia 2018

El atacante francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann aseguró este domingo que no está preocupado por su futuro deportivo, en medio de las negociaciones para renovar su contrato o firmar por el Barcelona.



"¿Todo eso me perturba? No, estoy bien, con total confianza, y lo más importante de todo es que soy feliz. Es lo más", afirmó el futbolista a la televisión TF1 en la concentración de la selección de Francia que prepara el Mundial de Rusia.



El jugador se ha comprometido a dejar solucionada la cuestión sobre su futuro antes del próximo 15 de junio, cuando comienza la cita mundialista.



Griezmann, estrella de Francia para esa competición, afirmó que tiene confianza en su selección y en su cuerpo técnico para llegar lo más lejos posible en Rusia.



"Hay que tener los pies en el suelo y hacer todo para explotar en el Mundial", destacó.