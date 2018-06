Lucas, Umtiti, Griezmann y Dembelé en el once de Francia, Varane reserva

Mundial Rusia 2018

Viernes 1| 3:31 pm





EFE

Los jugadores del Atlético de Madrid Lucas Hernandez y Antoine Griezmann y los barcelonistas Samuel Umtiti y Ousmane Dembelé están en el once de Francia para enfrentarse este jueves a Italia en amistoso de preparación para el Mundial, en el que el madridista Raphael Varane comenzará en el banquillo.



Hasta siete cambios ha introducido el seleccionador, Didier Deschamps, en el equipo con respecto al amistoso del pasado lunes frente a Irlanda, cuando apostó por un equipo plagado de poco habituales.



En esta ocasión, el equipo de salida se parece más al que, previsiblemente, jugará en Rusia, aunque todavía faltan ajustes.



En el ataque, Deschamps alinea a Griezmann en punta, con Kylian Mbappé y Dembelé como extremos de un tridente.



Tras ellos, un centro del campo formado por Corentin Tolisso, Nkolo Kanté y Paul Pogba.



Por delante del portero Hugo Lloris, que vuelve al once y a la capitanía, figuran Benjamin Pavard, Adel Rami, que sigue ocupando el puesto que parece prometido a Varane, Umtiti y Lucas.



El central del Real Madrid se incorporó más tarde a la convocatoria de Francia tras haber ganado con su club la Liga de Campeones.



En el once de Roberto Mancini destaca la presencia de Mario Balotelli en punta.