Serbia promete 10 millones de euros a sus jugadores si ganan el Mundial

El Gobierno serbio ha prometido que dará una prima de 10 millones de euros al conjunto de la selección nacional de fútbol, si gana el próximo Mundial de Rusia 2018.



"Si nuestros chicos logran el primer puesto en el Mundial, será el premio récord absoluto de todos los tiempos, de 10 millones de euros; si ganan la plata, 5 millones. Si pasan el grupo, tendrán 500.000 euros", declaró el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic.



"Para vosotros ese dinero quizás no es crucial, muchos de vosotros habéis ganado en la vida más, pero hemos querido mostrar y decir cuán importante es para nosotros, para todo el país, que lo representéis de la mejor manera posible", dijo el presidente.



"Y nosotros desde aquí, con preocupación, y espero con mucha alegría, seguiremos cada vuestro encuentro", indicó el jefe del Estado, que recibió hoy al combinado nacional.



Serbia está en el grupo E del Mundial de Rusia, junto con Costa Rica, Brasil y Suiza.



Debutará en el campeonato el próximo día 17 frente a Costa Rica, cinco días después jugará contra Suiza y el día 27 contra Brasil.



Antes, disputará dos amistosos, ante Chile el 4 de junio, y ante Bolivia el día 9.



La selección serbia no participó en el último Mundial y en los dos anteriores no superó la fase de grupos.