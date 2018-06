Hinchas mexicanos no podrán usar máscaras ni banderas en las calles de Rusia

Mundial Rusia 2018

Viernes 1| 2:15 pm





EFE



Los seguidores de la selección mexicana de fútbol que viajen a Rusia para el Mundial deberán observar un estricto código de conducta, que incluye no lucir sus máscaras de lucha libre ni sus banderas en las calles y plazas del país.



En la Guía para tu viaje a la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 publicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México se recomienda restringir las máscaras a los estadios y evitar desplegar banderas extranjeras frente a edificios gubernamentales o la emblemática Plaza Roja.



"Se considera una infracción el uso de banderas extranjeras en plazas públicas o frente a oficinas de gobierno", anota la guía.



El comunicado agrega que "esto es generalmente sancionado con la confiscación de las banderas e, incluso, detención".



En los estadios las autoridades rusas han establecido las dimensiones máximas (2.0 x 1.5 metros) de las banderas, prohibido el uso de astas y las revisarán para cerciorarse de que no tengan "leyendas ofensivas".



Los fanáticos del Tri caracterizados como los luchadores El Santo o Blue Demon, deberán ir a cara descubierta en los espacios públicos.



"Por cuestiones de seguridad y prevención de incidentes, las autoridades de seguridad pública prohíben el uso de máscaras en vías públicas y plazas", apunta el documento.



Ante la marea de más de 28.000 mexicanos que viajarán a presenciar los partidos, cifra dada a conocer esta semana por Carlos de Icaza, subsecretario de la SRE, las autoridades mexicanas piden "respetar las costumbres y leyes locales" para así "evitar sanciones".



Dentro de las advertencias está la recomendación a los aficionados de no gritar ni insultar a los jugadores durante los partidos, ni utilizar "palabras altisonantes", por las que México ya se ha hecho acreedor de sanciones económicas por parte de la FIFA en el pasado.



Además prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la calle o fumar en lugares como hoteles, restaurantes o estaciones del transporte público.



Otro de los apartados que debe tener en cuenta el viajero es lo relativo a la diversidad sexual.



"Se recomienda prudencia en demostraciones públicas de afecto entre personas pertenecientes a la diversidad sexual, pues generalmente no son aceptadas y pueden dar lugar a agresiones físicas o verbales", indica la SRE.



Para celebrar sin complicaciones lo más adecuado es buscar lugares seguros donde habrá una alta congregación de hinchas dispuestos a festejar.



Son pocos los restaurantes de comida mexicana en Moscú pero bien vale la pena ubicarlos como "un buen refugio para los aficionados del Tri que viajen a Rusia sin entrada al estadio", relata Alexander, el propietario del restaurante Casa Agave, ubicado a 500 metros de la Plaza Roja y el Kremlin, en una nota publicada en el portal https://www.coca-colamexico.com.mx/historias/punto-de-encuentro-mexi canos-en-moscu



"También para aquellos que después de ver el fútbol en el campo quieran juntarse con los suyos o compartir mesa con los rusos enamorados de la cultura de su México", agrega.



Ese restaurante será uno de los puntos de encuentro para los aficionados mexicanos.



"Estaremos abiertos las 24 horas y esperamos con los brazos abiertos a todos los hinchas. Si no caben aquí, pondremos mesas en la calle", relata el propietario.



Las cifras sobre aficionados mexicanos viajando a Rusia no dejan de sorprender. Airbnb, la plataforma que conecta a propietarios de viviendas con personas que buscan alojamientos turísticos, informó en un comunicado que "se estima que más de 176.500 personas viajen a Rusia este verano" a través de sus sistemas.



"En el top mundial México sobresale con más de 13.000 viajeros aventurándose a descubrir este destino para apoyar al equipo tricolor", agrega Airbnb.