Papu Gómez dirige el recital del Atalanta

Liga Italiana

Lunes 6| 12:05 pm





El argentino Alejandro "Papu" Gómez marcó y asistió este lunes en la goleada 5-0 del Atalanta al Parma, en el Gewiss Stadium de Bérgamo, en la decimoctava jornada de la Serie A italiana, en un partido en el que regresó el delantero colombiano Duván Zapata tras estar tres meses de baja por lesión.



Los hombres del técnico Giampiero Gasperini, rivales del Valencia en los octavos de final de la Liga de Campeones, no dieron opción al Parma y se colocaron a un solo punto del Roma, cuarto, que ocupa la última posición que vale el billete para la próxima Copa de Europa.



El "Papu" Gómez se encargó de romper la igualdad en el minuto 11 con un potente zurdazo a la escuadra liberado desde la frontal del área, y cerró en el 34 una buena pared con el suizo Remo Freuler para que este superara al portero por segunda vez.



Huérfano del marfileño Kouassi Gervais Yao "Gervinho", lesionado, el Parma no logró ser peligroso y sucumbió ante la brillantez de un Atalanta que se fue al descanso por delante 3-0 gracias a un gol del alemán Robin Gosens y que convirtió la reanudación en una formalidad.



El esloveno Josip Ilicic firmó el 4-0 y el 5-0 y, con el resultado ya sentenciado, los hombres del técnico Giampiero Gasperini pudieron celebrar el regreso de Duván Zapata, quien no jugaba un partido liguero desde el pasado 6 de octubre tras una grave lesión en los abductores sufrida con su selección.



Saltó al campo en el minuto 72 en sustitución de su compatriota Luis Muriel y recibió una larga ovación de la afición de Bérgamo, ilusionada por el regreso de un jugador que marcó 23 goles ligueros el año pasado y que llevaba seis en siete partidos en esta campaña, antes de su lesión.



Sigue intratable el Atalanta, que también había goleado 5-0 al Milan en su último partido de 2019 y que ya está a un solo punto de la zona de Liga de Campeones de la Serie A. EFE