La Fiorentina destituye a Montella

Montella no pudo salir de la mala racha / Foto: Cortesía

Liga Italiana

Sábado 21| 11:46 am





La Fiorentina destituyó este sábado al técnico Vincenzo Montella después de ganar solo uno de los últimos diez partidos en la Serie A y dejar al equipo de Florencia en la decimocuarta posición.



"ACF Fiorentina comunica que ha destituido a Vincenzo Montella como técnico del primer equipo. La decisión del Club llega después de un largo y atento análisis de las prestaciones y de los resultados cosechados por el equipo", reza la nota oficial del club toscano, presidido por el estadounidense Rocco Commisso.



"El objetivo de dar un cambio rápido y positivo a la temporada y la necesidad de saltar al campo con serenidad y determinación animaron a la Propiedad y a la Directiva a tomar la decisión de destituir el actual entrenador", agrega.



Montella, que entrenaba al Fiorentina desde el pasado abril y que anteriormente trabajó en el Sevilla o el Milan, pagó la contundente derrota 1-4 sufrida el viernes en la Serie A contra el Roma y el haber ganado solo uno de sus últimos diez encuentros.



El conjunto florentino fue arrollado por el Roma como local en el estadio Artemio Franchi y no gana un partido desde el 30 de octubre, cuando doblegó al Sassuolo. No triunfa en casa desde el 6 de octubre contra el Udinese.



Ocupa la decimocuarta posición con 17 puntos, con cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas, y solo suma cuatro puntos de ventaja sobre la zona de descenso, con un partido más.



El club todavía no ha comunicado de forma oficial el nombre del sustituto de Montella, que debería ser Giuseppe Iachini, exentrenador de Udinese, Sassuolo o Empoli. EFE