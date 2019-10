Paratici niega que Cristiano vaya a dejar el Juventus

Liga Italiana

Lunes 14| 3:43 pm





El italiano Fabio Paratici, director deportivo de la Juventus, negó este lunes que el portugués Cristiano Ronaldo tenga planeado dejar el club turinés antes de 2022, cuando expira su contrato.



Paratici aseguró que Cristiano está "muy concentrado" en sus objetivos de equipo y personales y que está feliz en Turín, en un acto en Amatrice (centro de Italia) en el que recibió el premio "Manlio Scopigno" como mejor director deportivo del año.



"Absolutamente no. En este momento Ronaldo está muy concentrado en los objetivos que tiene, tanto en los personales, pues es candidato para ganar el Balón de Oro de nuevo, como en los del club", afirmó Paratici.



"No creo que pueda irse al final de la presente temporada y no creo que se vaya al final de la próxima. En este momento estoy seguro de esto, tenemos contrato", agregó, al ser preguntado sobre el futuro de Cristiano.



Paratici, que fichó al delantero portugués en 2018 procedente del Real Madrid por 112 millones de euros, subrayó que tanto el Juventus como el jugador están muy felices.



"Estamos muy felices con él y él está feliz en el Juventus", sentenció el directivo italiano.



Cristiano, de 34 años, firmó un contrato con la Juve hasta 2022 con un sueldo neto de 31 millones de euros por temporada. Su primer año en Turín acabó con dos títulos, la Serie A y la Supercopa italiana, y con 28 goles en 43 partidos.



En la presente campaña, lleva tres goles en la Serie A y uno en la Liga de Campeones. // EFE