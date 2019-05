Terminó la novela de amor entre Gattuso y el Milan

Liga Italiana

La novela de amor entre el AC Milan y Gennaro Gattuso culminó tras la desilusión de no haber quedado entre los puestos -quinto lugar- que dan acceso a la próxima edición de la Champions League. Este martes, el club milanés dio por finalizada la relación contractual mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

La desvinculación del conjunto de sus amores no salió barata a Gattuso, dado que cedió 5.5 millones de euros para formalizar su renuncia a los dos años más que le restaban de contrato, hasta 2021.

“AC Milan y Gennaro Gattuso anuncian que interrumpieron la relación profesional como entrenador del primer equipo de manera consensuada y con efecto inmediato”, reza parte de la misiva.

La entidad rossoneri agradeció a ‘Rino’, campeón de dos Liga de Campeones, por su entrega en los últimos 18 meses y por llevar al equipo a su máxima ubicación en la tabla desde la temporada 2012/13.

“Debo agradecerle por enésima vez a este club. Hay un gran respeto. Tengo que darle al Milan el crédito por lo que me ha dado. Los muchachos me dieron tanto que el mayor arrepentimiento es no ir a la Liga de Campeones por un punto”, se despidió Gattuso.