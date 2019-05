Dybala: Comuniqué a la Juventus que quiero quedarme

El argentino no piensa moverse de la Juventus / Foto: Cortesía

Liga Italiana

Viernes 24| 4:29 pm





Luis Joel Moreno || @youmoreno08

Paulo Dybala tuvo una temporada de altibajos en la Juventus, rendimiento por el que incluso llegó a perder la titularidad con Federico Bernardeschi. A pesar de esto, no piensa moverse del equipo para la próxima temporada, decisión que ya comunicó a la directiva.

“Yo he hablado con Fabio Paratici, sabe lo que pienso y lo que quiero hacer el próximo año, que es continuar jugando en la Juventus”, comentó la ‘Joya’ en una entrevista con Sky. “Después, obviamente, todo no depende de mí”, añadió.

Con estas declaraciones, el argentino aplacó los rumores sobre su posible salida de la entidad juventina, aunque no desmintió las supuestas ofertas de clubes europeos que tendría sobre la mesa. "Tengo mucho respeto por esta camiseta y por los aficionados, hablaré solo de la Juventus y no de otros equipos porque me parece una falta de respeto”, explicó.

Dybala sabe que a pesar de que su decisión es quedarse, deberá ganarse al nuevo cuerpo técnico, luego de que Massimiliano Allegri fue despajado de su cargo. “La ‘Juve’ debe tomar sus decisiones y hacer el equipo con el nuevo entrenador que llegue. Pero saben que quiero estar aquí”, finalizó.