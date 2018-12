Milan evitará sanción si cumple equilibrio financiero

Liga Italiana

La Cámara de Adjudicación del Comité de Control Financiero de Clubes (CFCB) de la UEFA resolvió que si el Milan no cumple con los requisitos del punto de equilibrio el 30 de junio de 2021 quedará excluido de la próxima competición de clubes para la que se clasifique en las temporadas 2022-23 y 2023-24.



La decisión hecha pública este viernes por la UEFA en un comunicado incluye también que el club italiano tendrá retenidos 12 millones de euros de los ingresos que obtenga por disputar la Liga Europa esta temporada (2018-19) y no podrá registrar a más de 21 jugadores para las dos siguientes, 2019-20 y 2020-21.



El Milan puede apelar esta decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de acuerdo con el Artículo 34(2) de las normas de Procedimiento que rigen el Comité de Control Financiero de Clubes de la UEFA, así como los Artículos 62 y 63 de los Estatutos de la UEFA, indicó este organismo.



La UEFA se vio obligada a revisar el caso del club italiano precisamente por un recurso que éste presentó al TAS después de ser sancionado, el pasado 27 de junio, por haber violando el punto de equilibrio del reglamento del juego limpio financiero entre julio de 2014 y junio de 2017.



El club invirtió más de 200 millones de euros en el mercado de fichajes de 2018 y su caso fue remitido a la Cámara de Adjudicación de la UEFA (CFCB) que le impuso una sanción que le impedía jugar la presente edición de la Liga Europa para la que se había clasificado.



Posteriormente, el pasado 20 de julio, el TAS estimó el recurso presentado por el Milan al entender que la sanción era desproporcionada.



Para el TAS, la Cámara de Adjudicación de la UEFA que impuso la sanción "no evaluó apropiadamente algunos elementos" cuando tomó su decisión, "en particular que la situación financiera del club ahora es mejor tras el reciente cambio de propietarios".



El tribunal también decidió entonces trasladar el asunto de nuevo a la citada cámara de la UEFA que se pronunció hoy, por petición del propio club y por entender que está en "una posición mejor que el panel para determinar una medida disciplinaria proporcionada en base a la actual situación financiera" de la entidad. // EFE