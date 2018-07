Miranda: "Cristiano es el mejor del mundo"

Liga Italiana

Jueves 19| 2:57 pm





EFE



El defensa brasileño Miranda, del Inter de Milán, dijo este jueves que Cristiano Ronaldo es "el mejor del mundo" en la actualidad y afirmó que su reciente fichaje por el Juventus hace que la liga italiana "crezca".



"Es un viejo conocido, el actual mejor del mundo, y hace que el campeonato (italiano) crezca y que nosotros juguemos todavía mejor", señaló el zaguero en declaraciones divulgadas este jueves por 'GloboEsporte'.



Miranda y Cristiano, que apuran sus últimos días de vacaciones tras disputar el Mundial de Rusia, ya coincidieron en la liga española cuando el primero vestía la camiseta del Atlético de Madrid y el segundo la elástica del conjunto blanco.



Ambos coincidieron además en la final de la Liga de Campeones de la temporada 2013/2014 entre los dos equipos madrileños y que resultó en la décima Orejona para la entidad merengue.



Ahora lo harán en el Calcio después de que la estrella portuguesa decidiera abandonar el Real Madrid y comenzar una nueva etapa en el Juventus, que se hizo con su fichaje por 112 millones de euros.



Sobre la eliminación de la selección brasileña en cuartos de final frente a Bélgica (1-2) en Rusia, el central comentó que "en el fútbol, el mejor no va a vencer siempre".



"Lo bonito es eso. El favorito no vence siempre y eso da oportunidades para los otros", añadió.



Miranda se encuentra estos días en su ciudad natal, Paranavaí, situada a unos 500 kilómetros de Curitiba, capital del estado brasileño de Paraná (sur).



"Para mí es muy satisfactorio volver a la ciudad donde nací. Tengo un cariño muy grande y me gusta retribuir todo el cariño que tuve", apuntó, según el citado medio.