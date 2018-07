Inter oficializó la contratación de Lautaro Martínez (+Video)

Luis Joel Moreno || @youmoreno08

Inter de Milán, oficializó mediante un comunicado en su página web la contratación del delantero argentino Lautaro Martínez. El ‘Nerazzurro’ ató a la joven promesa del fútbol argentino por los próximos cinco años.

La intervención de Javier Zanetti y Diego Milito fue fundamental para el arribo del volante de 20 años al conjunto interista. Zanetti funge como directivo del Inter, mientras que, Milito es el actual Mánager Deportivo de Racing Club, conjunto donde se formó Martínez.

El ‘Toro’ tuvo una gran temporada 2017/18 en el equipo argentino, donde anotó 18 goles en 28 partidos, 5 de ellos en la Copa Libertadores. Además, formó parte de la Sub20 de la ‘Albiceleste’ en el Sudamericano y Mundial de la categoría este 2018; con la selección mayor debutó en marzo en un partido amistoso ante España.

La ‘Joya’ podría hacer dupla en la delantera con su coterráneo, Mauro Icardi, capitán y emblema de la oncena de Milán.

