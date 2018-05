Juventus igualó en Roma y consiguió el campeonato de Italia

Liga Italiana

Domingo 13| 7:16 pm





La Juventus se proclamó este domingo campeón de Italia por trigésima cuarta vez en su historia gracias al empate 0-0 obtenido en el Estadio Olímpico contra el Roma, con una jornada de antelación con respecto al final de la Serie A italiana (Primera División).



Los "bianconeri", que conquistaron el pasado miércoles contra el Milan su cuarta Copa Italia seguida, firmaron este domingo su doblete con el séptimo Scudetto consecutivo, una marca nunca lograda en la historia del fútbol italiano.



A la espera de la última jornada, Juventus cuenta con una ventaja de cuatro puntos sobre el Nápoles, que ganó este domingo 2-0 en el campo del Sampdoria, por lo que los "bianconeri" ya no están al alcance de los napolitanos.



Tras la goleada 4-0 del miércoles endosada al Milan, Juventus encaraba el encuentro del Estadio Olímpico con la posibilidad de conquistar matemáticamente el título con al menos un empate ante un Roma que ya estaba seguro de su participación en la próxima Liga de Campeones.



Los dos equipos disputaron un partido de buena intensidad, aunque no hubo concretas ocasiones de gol en una primera mitad muy igualada que tuvo a las defensas como principales protagonistas.



Tampoco la reanudación regaló particulares emociones en zona ofensiva, con Juventus que se centró en la gestión de la posesión del balón tratando de defender un resultado que le convertiría en campeón de Italia.



Ese control de los turineses se hizo aún más fácil tras el minuto 68, cuando el Roma se quedó con diez por la doble amonestación al belga Radja Nainggolan, que vio la segunda cartulina por una dura falta sobre el argentino Paulo Dybala.



En los últimos minutos, Juventus controló con tranquilidad el ritmo ante un Roma poco agresivo y, tras dos minutos de tiempo añadido, pudo celebrar la consecución del título liguero por séptima vez consecutiva.



En el otro duelo de la noche italiana, en el estadio Marassi de Génova (norte), el Nápoles, ya sin opciones de conquistar el título, triunfó por 2-0 gracias a los goles en la segunda mitad del polaco Arkadiusz Milik y del español Raúl Albiol, que firmó su tercera diana de la temporada.



Con una jornada todavía por disputarse, los napolitanos suman 88 puntos: se trata de un resultado histórico, pese a que no haya sido suficiente para destronar al Juventus como campeón de Italia. EFE