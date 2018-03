Juventus superó al Milan y piensa en el Real Madrid

Juventus tuvo que sufrir ante un Milan valiente, pero logró dar un golpe en la mesa en la Serie A italiana (Primera División), al aprovechar el tropiezo del Nápoles en el campo del Sassuolo (1-1) para reforzar su liderato, con cuatro puntos de ventaja sobre los napolitanos.



Dybala adelantó a los turineses nada más empezar el duelo, pero el Milan logró la momentánea igualada por medio de Leonardo Bonucci, exjugador del Juventus, y también remató al larguero con el turco Hakan Calhanoglu antes de sucumbir ante las dianas de Cuadrado y Khedira.



El técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, que no podía contar este sábado con el croata Mario Mandzukic, tocado, apostó por un 3-5-2 liderado en la delantera por la pareja de argentinos Gonzalo Higuaín y Dybala.



También alineó al defensa marroquí Medhi Benatia y al centrocampista bosnio Miralem Pjanic, que estarán de baja por acumulación de tarjetas amarillas en el encuentro europeo del martes contra el Real Madrid.



Por su parte, el Milan del entrenador Gennaro Gattuso salió con su habitual 4-3-3, en el que la principal sorpresa fue la titularidad del delantero portugués André Silva, que fue acompañado por el español Jesús Fernández Sáez "Suso" y Calhanoglu.



Tras un primer aviso de Higuaín, cuyo disparo desde fuera del área fue despejado por el portero (m.7), el conjunto turinés anotó el 1-0 gracias a un zurdazo desde los 25 metros de Dybala que sorprendió al meta rival Antonio Donnarumma.



La "Joya" recibió un balón en vertical de Pjanic, lo controló y lo ajustó al segundo poste para celebrar su decimoctavo gol de la temporada en la Serie A, el vigésimo segundo entre todas las competiciones.



Sin embargo, el Milan demostró carácter en su reacción y, tras una gran ocasión fallada por André Silva (m.16), que cabeceó fuera tras una gran asistencia de Calhanoglu, consiguió la igualada por medio de Bonucci, uno de los grandes protagonistas del choque.



En el 29, de nuevo Calhanoglu lanzó un saque de esquina y Bonucci anticipó a sus excompañeros en el Juventus Barzagli y Chiellini y empujó de cabeza el balón entre las mallas; lo celebró corriendo hacia el sector visitante sin fijarse en la sonora pitada de su exafición.



Fue apenas el segundo gol recibido por el Juventus en los últimos 16 partidos ligueros.



Ese gol acababa además con una racha de diez partidos sin goles en contra que para el Juventus duraba desde el pasado 30 de diciembre, cuando le marcó el uruguayo Martín Cáceres, sin evitar el triunfo por 3-1 de los turineses contra el Hellas Verona.



Así, los dos equipos se fueron al descanso con un 1-1 que reflejaba una global igualdad, con un Juventus que empezó mejor y un Milan que supo poner en apuros a una de las mejores defensas de Europa con unos buenos centros desde las bandas.



Al no estar satisfecho con la prestación de los primeros 45 minutos, Allegri dio paso al brasileño Douglas Costa por el suizo Stefan Lichtsteiner, aunque su equipo sufrió al comienzo de la reanudación y estuvo a punto de encajar el segundo tanto.



En el 55, Calhanoglu lo intentó con un derechazo desde fuera del área que se estrelló contra el larguero y, tras recoger el rebote, fue Suso quien disparó con la pierna zurda obligando a Buffon a enviar el balón a córner.



Al Juventus le costaba crear peligros a la defensa del Milan y por esa razón Allegri decidió reforzar su carril derecho con Cuadrado para jugar la última media hora del duelo con un 4-2-3-1 más ofensivo.



El colombiano no jugaba desde el pasado 23 de diciembre por un problema de pubis, pero logró ser inmediatamente decisivo, al aprovechar un centro del alemán Sami Khedira para firmar de cabeza el gol que rompía la igualdad en el minuto 78, cuando el choque iba encaminándose hacia un empate.



La diana de Cuadrado dejó tocado a un Milan que terminó sucumbiendo ante el tercer gol del Juventus, que sentenció el choque gracias un derechazo de Khedira (m.78) a pase de Dybala para desatar la euforia del Allianz Stadium.



Así, aún si jugar su mejor fútbol, los turineses dieron un paso firme hacia la conquista del séptimo título liguero y tomaron impulso para el trascendental cruce europeo del martes contra el Real Madrid.



- Ficha técnica:



3; Juventus: Buffon; Barzagli, Benatia, Chiellini; Lichtsteiner (Douglas Costa, m.46), Khedira, Pjanic (Bentancur, m.76), Matuidi (Cuadrado, m.61), Asamoah; Higuaín, Dybala.



1; Milan: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Biglia (Montolivo, m.76), Bonaventura, Kessie; Calhanoglu (Cutrone, m.81), Suso, Silva (Kalinic, m.65).



Goles: 1-0, m.8: Dybala; 1-1, m.28: Bonucci; 2-1, m.78: Cuadrado; 3-1, m.87: Khedira.



Árbitro: Paolo Mazzoleni (ITA). Mostró cartulina amarilla al local Benatia (m.38) y a los visitantes Rodríguez (m.39), Biglia (m.51) y Montolivo (m.82).



Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima jornada de la Serie A italiana (Primera División) disputado en el Allianz Stadium de Turín (norte de Italia) ante cerca de 41.000 espectadores. EFE