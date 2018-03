El Nápoles tropieza en Sassuolo y no sube la presión sobre el Juventus

Liga Italiana

El Nápoles no pasó del 1-1 este sábado en el campo del Sassuolo en la trigésima jornada de la Serie A (Primera División), por lo que se quedó segundo y separado por un punto del líder Juventus, que podrá escaparse en la clasificación si gana su duelo ante el Milan.



El conjunto napolitano encaraba el partido contra el Sassuolo con la oportunidad de ganar y superar momentáneamente al Juventus, pero recibió una diana de Matteo Politano en la primera mitad y, pese a igualar gracias a un gol en propia puerta del brasileño Rogério Oliveira Da Silva, no pudo salir con los tres puntos.



El Nápoles encaró el encuentro con buen ritmo y se acercó al gol en dos ocasiones en la primera mitad con Lorenzo Insigne, pero fue el Sassuolo quien logró adelantarse en el marcador al aprovechar una de sus pocas oportunidades.



Federico Peluso lo intentó con un cabezazo que se estrelló contra el poste y Matteo Politano, que fue uno de los principales objetivos de mercado del Nápoles en el último mercado invernal, recogió el rebote y adelantó al Sassuolo.



En la reanudación, el Nápoles intentó subir su posición, pero le costó encontrar espacios en la defensa de un Sassuolo que se defendía con orden y que hasta tuvo una gran ocasión para ampliar distancias, de no fallar Domenico Berardi una gran ocasión desde dentro del área.



Para incrementar el peso ofensivo de su equipo, el técnico napolitano Maurizio Sarri dio paso al delantero polaco Arkadiusz Milik y su equipo apretó con todo en el tramo final del encuentro.



Los esfuerzos del Nápoles tuvieron premio en el 80, cuando el defensa brasileño Rogério Oliveira Da Silva desvió en propia puerta un centro del portugués Mario Rui en el intento de anticipar al extremo español José Callejón.



Ese gol cambió la inercia del choque y el Nápoles llegó a acariciar el gol de la victoria, cuando un chilena de Milik se estrelló contra la parte superior del larguero cuando el meta Andrea Consigli ya estaba superado.



Así, el Nápoles se situó a un punto del Juventus, pero sus rivales podrán colocarse a cuatro unidades de distancia si derrotan este sábado a las 20.45 locales (18.45 GMT) el Milan en el Allianz Stadium de Turín (norte).



En el otro encuentro disputado a las 18.00 locales (16.00 GMT), el Chievo Verona remontó al Sampdoria y le derrotó 2-1 para dar un paso significativo hacia la permanencia.



Los visitantes se adelantaron a los 26 minutos gracias a un penalti transformado por Fabio Quagliarella, que ya suma 18 goles en esta temporada, pero el Chievo igualó en el 61 por medio del argentino Lucas "Pata" Castro, que firmó su tercera diana del año.



A falta de diez minutos para el final, el finlandés Perparim Hetemaj centró en busca del delantero Roberto Inglese y el balón terminó entre las mallas sorprendiendo al portero Emiliano Viviano sin que nadie lo desviara.



Con este triunfo, el Chievo se colocó decimoquinto, con 28 puntos y un margen de cuatro unidades sobre la zona de descenso.



El Sampdoria se quedó octavo y está a tres puntos de distancia del Atalanta, séptimo, que ocupa la última plaza válida para acceder a la próxima Liga Europa. EFE