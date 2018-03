Dzeko salva un punto para el Roma antes de la visita al Barcelona

Liga Italiana

EFE

Un gol del bosnio Edin Dzeko salvó hoy un punto para el Roma en la visita al Bolonia (1-1) en la Serie A italiana (Primera División), en el último duelo de los romanos antes de la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona.



Dzeko empezó el encuentro en el banquillo y, tras saltar al campo a la hora de juego, marcó de cabeza a falta de quince minutos para el final el gol que igualaba la momentánea ventaja del Bolonia, firmada en la primera mitad por el chileno Erick Pulgar.



La decimoctava diana del año del internacional bosnio rescató a un Roma poco brillante, que perdió además por un problema muscular al centrocampista belga Radja Nainggolan, cuando faltan cuatro días para la visita al Barcelona en el Camp Nou.



El técnico del Roma, Eusebio Di Francesco, anunció el viernes en rueda de prensa que rotaría "lo justo" en el choque de Bolonia, y de hecho apostó por un once con nueve titulares habituales, al margen de Dzeko, que fue suplente, y el turco Cengiz Under, de baja por una dolencia muscular.



El líder ofensivo del Roma fue sustituido por el joven checo Patrick Schick, que tras llegar a cambio de 40 millones de euros en el último mercado veraniego seguía buscando estrenar su cuenta goleadora en la Serie A.



El conjunto romano salió con agresividad y avisó rápidamente a la portería rival con un disparo de Schick (m.6) y con un cabezazo de Daniele De Rossi (m.7) que fueron despejados por el portero del Bolonia, Antonio Santurro.



Sin embargo, los romanos recibieron a los 15 minutos de juego la pésima noticia de la lesión de Nainggolan, sustituido por el brasileño Gerson Da Silva a causa de un problema muscular, y poco después fueron castigados con el gol del 0-1.



En su primera oportunidad en la zona de la portería del brasileño Alisson Becker, Pulgar recibió un balón en el límite del área tras un pase de Federico Di Francesco, el hijo del técnico del Roma, y superó al meta rival con un derechazo cruzado que subía el 1-0 al marcador.



Tras unos momentos de dificultad, el Roma recuperó el mando de la posesión, pero falló una gran ocasión para la igualada a la media hora de juego, cuando Strootman envió al poste un balón suelto recogido dentro del área pequeña.



Los romanos se fueron al descanso detrás 0-1 y obligados a dar la vuelta el resultado en la segunda mitad para defender su tercera posición liguera de la presión del Inter de Milán, cuarto, y del Lazio, quinto.



Sin embargo, se encontraron con un Bolonia muy atento en fase defensiva, que se encerraba con nueve jugadores detrás de la línea del centro del campo y que buscaba lanzar al contragolpe a sus extremos, Simone Verdi y Di Francesco.



Al ver a su equipo en dificultad, el técnico del Roma dio paso a Dzeko a la hora de juego para que se colocara al lado de Schick y subiera el peso ofensivo de un equipo que empezaba perder lucidez en la gestión del balón.



El encuentro se iba poniendo cada vez más cuesta arriba para los visitantes, pero justo en el momento de máxima dificultad Perotti centró desde la banda izquierda y Dzeko empujó de cabeza el balón entre las mallas para firmar el 1-1 en el 76.



El último cuarto de hora fue enteramente dominado por el Roma, en el que también entró el mediapunta francés Gregoire Defrel, ante un Bolonia que se encerró con todo en defensa.



El propio Defrel tuvo la mejor oportunidad de los romanos en el 90, pero su zurdazo desde dentro del área de penalti terminó fuera tras una determinante desviación del internacional sueco Filip Helander.



No pudo salir completamente satisfecho el Roma, que interrumpió en Bolonia su racha de tres victorias ligueras consecutivas encadenadas contra Nápoles, Torino y Crotone.