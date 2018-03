Icardi: "Pagar 110 millones por mí es poco"

Liga Italiana

Martes 20| 3:22 pm





Redacción Meridiano

Mauro Icardi conversó con la Revista Undici y manifestó sentirse feliz y cómodo en el Inter de Milán, equipo del cual es capitán y con el que pasó la barrera de los cien goles en la Serie A de Italia.

“Soy interista desde pequeño y quiero ganar con esta camiseta. Marcar siempre es importante, pero ser capitán del Inter es mi objetivo principal” manifestó el rosarino.

A su vez señaló que no se ve retirándose a los 40 años como Francesco Totti, “no soy como Totti, a los 40 años ya no estaré en el mundo del fútbol. No me veo como entrenador o dirigente”.

“Pagar 110 millones de euros por mí es poco considerando como está el mercado hoy. Pero, en el Inter saben lo que quiero y todos estamos muy tranquilos aquí (…) Me gustaría que Messi viniera al Inter, pero está ligado al Barcelona y es algo casi imposible” finalizó.