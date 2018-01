Dybala comenzará como titular frente al Torino

Liga Italiana

El internacional argentino del Juventus Paulo Dybala será, con toda probabilidad, titular en el partido de cuartos de final de la Copa Italia de mañana contra el Torino, adelantó hoy el técnico de los "bianconeri", Massimiliano Allegri.



Tras el bajón de forma vivido en las últimas semanas, Dybala se reivindicó el pasado sábado con un doblete decisivo al Hellas Verona en la liga italiana y buscará mañana contra el Torino dar otro paso en su proceso de recuperación.



"Dybala estará en el partido, pero no sé si será el único delantero o si jugará con (su compatriota, Gonzalo) Higuaín", explicó Allegri en la rueda de prensa previa al encuentro del Allianz Stadium, organizada en el centro deportivo de Vinovo (Turín, norte).



El entrenador italiano explicó que decidirá hoy quién descansará entre el "Pipita" y el croata Mario Mandzukic y que elegirá en función de eso el esquema táctico que empleará.



Dybala, de 24 años, jugará contra el Torino su segundo partido consecutivo como titular, después de estar en el campo apenas 29 minutos en los anteriores tres choques ligueros, contra el Inter de Milán, el Bolonia y el Roma.



Pese al momento complicado vivido entre noviembre y diciembre, la "Joya" ya marcó 17 goles en esta temporada; anotó 14 tantos en la liga italiana, 1 en la Copa Italia y 2 en la Supercopa nacional mientras que todavía no ha visto puerta en la Liga de Campeones.



Allegri confirmó, asimismo, que no podrá contar con el internacional colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que sigue recuperándose de un problema de pubis que ya le dejó fuera del duelo liguero del sábado contra el Hellas.



Entre los demás temas tratados, el técnico del Juventus declaró que el polaco Wojciech Szczesny "será el heredero" de Gianluigi Buffon en la portería del club turinés y que no quiere ninguna incorporación en el mercado de fichajes invernal.

EFE