Inter sigue intratable en la pretemporada (+Vídeos)

El Inter sigue dejando buenas sensaciones en su actual pretemporada. Las ideas del nuevo técnico, Luciano Spalletti, de a poco se ven reflejadas, como lo fue este sábado cuando el equipo italiano culminó su gira asiática derrotando (1-2) al Chelsea, gracias a los goles de Stevan Jovetic e Iván Perisic.

En su tour por el Asia, los neroazzurri tuvieron saldo de un empate (1-1 vs Schalke) y tres victorias (1-0 vs Lyon, 2-0 vs Bayern Münich y 1-2 vs Chelsea), demostrando que las cosas se están haciendo ya mejor que el año pasado, en donde el conjunto interista quedó fuera de cualquier competición europea.

El choque entre italianos e ingleses vio como el Inter picó adelante en el marcador en el minuto 48, cuando Jovetic ejecutó un penal que fue detenido por Thibaut Courtois, pero el rebote favoreció al atacante montenegrino que solo tuvo que empujar el esférico para el 0-1 parcial.

Los dirigidos por Spalletti harían el segundo gol al 53’ tras una buena internada de Perisic al área desde el costado derecho y con un remate raz venció al cancerbero rival y estiró la ventaja de los suyos.

Con un 0-2 en el luminoso, Inter ya saboreaba la victoria frente al Chelsea, pero un autogol de Kondogbia desde la media cancha puso un poco de tensión en el ambiente. El mediocentro francés quiso jugar por alto con su portero, pero no midió la fuerza de su pase y la pelota se terminó colando en su propio arco.

Con este triunfo, los neroazzurri se despiden de la gira asiática con un buen sabor de boca al haber ganando la International Champuions Cup de Singapur.

