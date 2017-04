Berlusconi vende el Milan a un consorcio chino y pone fin a una era

Liga Italiana

Jueves 13| 12:02 pm





EFE

El magnate y ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi completó hoy la operación de venta del club de fútbol Milan, controlado hasta ahora por su sociedad Fininvest, al consorcio de empresas presidido por el chino Li Yonghong.



"Fininvest ha concluido hoy la cesión a Rossoneri Sport Investment Lux de su completa participación, del 99,93 %, del AC Milan", informó la sociedad futbolística en un comunicado.



La compra, que comenzó en agosto de 2016, supone el final de 31 años de Berlusconi a los mandos del club "rossonero", tasado en 740 millones de euros con una deuda de 220 millones y que será de ahora en adelante controlado por los chinos.



En el comunicado de prensa oficial de Fininvest se asegura que el nuevo propietario del club italiano ha confirmado su "empeño en cumplir importantes intervenciones de recapitalización y refuerzo patrimonial y financiero del AC Milan"



Silvio Berlusconi, que ha logrado 28 trofeos, entre ellos cinco Ligas de Campeones, durante su dilatada presidencia, ha defendido en una nota que "el fútbol moderno necesita inversiones y recursos que una sola familia no es capaz de sostener".



"No podré nunca olvidar las emociones que el Milan ha sabido regalarme a mí y a todos nosotros", ha explicado el ex primer ministro italiano, que aseguró sentir "dolor y conmoción" por su marcha del mítico club.



El cambio de propietario del AC Milan se produce en vísperas del derbi contra el Inter, el 15 de abril, ya bautizado como el "derbi chino" pues el club "neroazzurro" está controlado también por un consorcio empresarial de ese país.