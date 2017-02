Roma sufre hasta el final pero jugará la semifinal contra el Lazio

Liga Italiana

La Roma consiguió este miércoles un sufrido triunfo por 2-1 ante el Cesena, de la Serie B, gracias a un penalti transformado en el 95 por su capitán Francesco Totti, y se clasificó para las semifinales de la Copa Italia, en las que se medirá con el Lazio.



Roma y Lazio se volverán a enfrentar en la Copa nacional a casi cuatro años de distancia de la histórica final de 2013, en la que los "biancocelesti" se hicieron con el trofeo contra los rivales de la ciudad.



Por su parte, el Cesena disputó un partido valiente y acarició la prórroga hasta los últimos instantes, en los que concedió un penalti por una falta de su portero sobre el holandés Kevin Strootman.



El cuadro "giallorosso" no encaró el duelo de hoy con la determinación necesaria ante un Cesena que llegó al Olímpico con el objetivo de darlo todo para conseguir una hazaña.



El conjunto visitante, que está en plena zona de descenso en la Serie B, rozó el tanto de la ventaja en varias ocasiones en la primera mitad, con el marfileño Moussa Koné que remató al larguero y el argentino Alejandro Rodríguez que lo intentó con un cabezazo bien parado por el portero.



Los "giallorossi" cambiaron de actitud en la reanudación y lograron adelantarse gracias al bosnio Edin Dzeko (m.65) aunque un error del arquero brasileño Alisson Becker concedió poco después el empate a Luca Garritano (m.73).



Cuando el duelo parecía encaminado hacia la prórroga, el colegiado pitó un penalti por una falta sobre Strootman y Totti no falló desde los once metros.



El gol del capitán "giallorosso" permitió al Roma sellar el pase a las semifinales, en las que se medirá con el ya citado Lazio, que eliminó ayer al Inter. EFE