Higuaín decidió ante la Roma y el Juventus es campeón de invierno

Los "bianconeri" impusieron la ley del Juventus Stadium ante el Roma y prolongaron a 25 la racha de victorias consecutivas en casa en el campeonato italiano, donde no pierden desde la primera jornada de la temporada 2015-2016.



El técnico de los turineses, Massimiliano Allegri, apostó hoy por un 4-3-1-2, con el bosnio Miralem Pjanic que jugó detrás de Higuaín y del croata Mario Mandzukic. En el Roma, el brasileño Gerson Da Silva fue titular en el tridente ofensivo, al lado del argentino Diego Perotti y del bosnio Edin Dzeko.



El duelo empezó con gran intensidad por parte de ambos equipos aunque, tras unos primeros minutos igualados, el Juventus tomó el mando del juego y se adelantó en el 14 por medio del "Pipita".



El exmadridista ganó un balón disputado con Daniele De Rossi, regateó al griego Kostas Manolas y definió con un zurdazo ajustado al segundo poste. Se trata del décimo tanto en esta Serie A para el argentino, que había marcado un doblete en el derbi contra el Torino de la anterior jornada.



En la reanudación, el entrenador del Roma, Luciano Spalletti, dio paso al egipcio Mohamed Salah en busca de la igualada y su equipo cambió de actitud.



Los "giallorossi", que en la primera mitad no habían creado peligros concretos, fueron superiores durante algunos minutos a sus rivales. El argentino Federico Fazio tuvo la mejor ocasión para su equipo tras un saque de esquina pero fue anticipado antes de rematar.



En la fase defensiva, el Juventus pudo contar con la aportación de un Mandzukic que casi actuó de lateral en algunos momentos. La actitud del exdelantero del Atlético Madrid le convirtió en uno de los ídolos de la hinchada de los turineses.



Sin embargo, los turineses tuvieron unas buenas oportunidades al contragolpe para cerrar el partido pero se estrellaron contra el portero polaco Wojciech Szczesny, que fue protagonista con dos grandes intervenciones.



Con este triunfo, el Juventus cierra su 2016 como líder, con siete puntos de ventaja sobre el propio Roma. Los "bianconeri" se prepararán ahora para jugarse la Supercopa italiana contra el Milan, el próximo viernes en Doha (Catar).



Horas antes, el Milan no pasó del empate a cero contra el Atalanta, en un partido en el que remató al poste con Luca Antonelli y rozó el tanto de la victoria con el colombiano Carlos Bacca en el 85.



Los "rossoneri" se quedan en la tercera plaza, con 33 puntos, pero si el Nápoles gana mañana ante el Torino podrá superarles en la tabla.



El Empoli consiguió un importante triunfo por 2-0 ante el ascendido Cagliari, gracias a un doblete del georgiano Levan Mchedlidze, y se hizo con un margen de cinco puntos sobre la zona de descenso. EFE