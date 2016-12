"Gabigol" pasa desapercibido en Italia

El joven no ha podido demostrar su talento / AFP

Gabriel Barbosa dejó pasar la oportunidad de firmar con el Barcelona, sin embargo, en el último momento del pasado mercado de fichajes, el Santos decidió venderlo al Inter sin dar un margen de tiempo suficiente para que el conjunto blaugrana reaccionara e hiciera una contraoferta. Por ese motivo, el Barça denunció al Santos a la FIFA.

Pero viendo las circunstancias, y debido a las pocas oportunidades que ha tenido el delantero brasileño, quizá el jugador no tomó la mejor decisión. De haber esperado al Barça, "Gabigol" podría haber ocupado el puesto que tiene hoy Paco Alcácer, que costó 30 millones y hasta ahora no ha anotado ningún gol de azulgrana. No sería el delantero titular, pero si hubiera disfrutado de los minutos del español habría participado en diez encuentros, además de jugar la Liga de Campeones.

Sin embargo, escogió el Inter de Milan, que está en crisis y hasta el momento ha defraudado en la Serie A, a pesar de que la plantilla prometía. El delantero jugó 16 minutos en el equipo de Frank de Boer contra el Bolonia y no ha vuelto a pisar el campo desde entonces. Eso fue el 25 de septiembre. Ahora, con Stefano Pioli en el banquillo, tampoco juega.

Su agente, Wagner Ribeiro, ha dicho a Sky que el jugador "no es feliz en el Inter". Ante esta situación, Ribeiro afirmó que barajan la posibilidad de que el jugador salga en enero: "Voy a volver a Italia en enero para resolver esta situación de una vez por todas. Podría volver a Brasil en 2017, pero es difícil". Sin embargo, esta medida sería la última que tomarían, por dos motivos. El primero, que volver a Brasil en calidad de cedido le haría perder sus privilegios como inmigrante. El segundo, que volver a su país sin triunfar, tan pronto, se consideraría una derrota. Lo más viable a corto plazo para Wagner Ribeiro sería una cesión a un equipo italiano que le garantizase minutos de juego.

