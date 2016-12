Ambiente tenso el en derbi de Roma

Liga Italiana

Ambiente muy tenso durante el derbi entre Roma y Lazio, que los de Spalletti ganaron 2-0. Tras el primer gol, de Strootman, se encendió una pelea entre los dos equipos, síntoma de una tensión nacida durante la semana por unas declaraciones de Antonio Rüdiger. El defensa romanista, en una entrevista a Il Tempo, habló así de sus rivales: “No conozco al Lazio ni a su entrenador – declaró –, pero tendrán que matarme para pararme. Yo siempre quiero ganar”.

Senad Lulic del Lazio, por su parte, respondió con todavía más vehemencia. El biancoceleste, después del partido, dijo sobre Rüdiger: “Hace dos años vendía calcetines y cinturones en Stuttgart, ahora se hace el fenómeno. No es culpa suya, sino de quien le rodea”. En la zona mixta, además, preguntado por sus palabras, comentó: “No es racismo, también los blancos vendemos calcetines”. Frases que en Italia causaron mucho revuelo, a las que el jefe de prensa romanista no quiso contestar: “Se comentan solas”, dijo según informa Mediaset. El Lazio, por su parte, pidió disculpas con su director de comunicación, Arturo Diaconale: “Fueron palabras en caliente, nos duelen y nos disculpamos. La frase de Lulic llegó por una polémica empezada por un jugador del Roma, pero queremos cerrar el asunto pidiendo perdón – dijo – no podemos pretender que los jugadores sean santos políticamente, pero hay que comprender cuando uno se equivoca y disculparse”.

Fuenta: AS.