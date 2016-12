La Roma hizo respetar su casa y se quedó con el derbi

Liga Italiana

Domingo 4| 12:49 pm





La Roma se impuso por 2-0 a la Lazio en el derbi de la capital, gracias a los goles del holandés Kevin Strootman y del belga Radja Nainggolan, y alcanzó al Milan en la segunda plaza de la Serie A, a cuatro puntos del líder Juventus.



El Milan abrió la jornada este mediodía con un triunfo (2-1) ante el ascendido Crotone decidido por un gol del ítalo-peruano Gianluca Lapadula en el 86, mientras que el Sassuolo se reencontró con el triunfo contra el Empoli (3-0).



En el estadio Olímpico, la Roma logró ganar el derbi de la capital, gracias a los goles en la segunda mitad de Strootman (m.64) y de Nainggolan (m.77).



Los dos conjuntos, que están divididos por una histórica rivalidad, protagonizaron un derbi de gran intensidad en el que Roma supo gestionar con más madurez los momentos cruciales. La Lazio fue superior en la primera mitad pero no aprovechó sus ocasiones y terminó castigado.



El partido se desbloqueó en el 64, cuando el defensa brasileño Wallace perdió ingenuamente un balón en su área de penalti y permitió a Strootman firmar el 1-0 con una vaselina que no dio opciones al portero Federico Marchetti.



El tanto de la ventaja le dio gran confianza a la Roma, que amplió distancias en el 77 por medio de Nainggolan, dejando tocado a un Lazio que hasta perdió a Danilo Cataldi (que estaba en el banquillo) por roja directa a causa de unas protestas consideradas exageradas por el árbitro.



Así, la Roma prolongó a cuatro su racha de triunfos contra sus rivales históricos (que no ganan desde 2013) y recuperó la segunda posición, al igual que el Milan, a falta de una semana para el choque directo.



El Sassuolo se reencontró con el triunfo, al imponerse por 2-0 al Empoli, tras encadenar siete partidos sin conseguir los tres puntos en la Serie A. Los "neroverdi" encarrilaron el partido en la primera mitad gracias a dos penaltis transformados por Lorenzo Pellegrini (m.22) y Federico Ricci (m.36).



En la reanudación, el conjunto que entrena Eusebio Di Francesco amplió distancias por medio del extremo Antonino Ragusa (m.53), lo que le permitió alejarse de la zona de descenso y situarse en la decimocuarta plaza, con 17 puntos.



En Génova, el Sampdoria triunfó ante el Torino por 2-0, gracias a los goles del paraguayo Edgar Barreto (m.51) y del checo Patrick Schick (m.95), que firmó su tercer tanto consecutivo tras las dianas al Cagliari en los dieciseisavos de la Copa Italia.



Pescara y cagliari empataron a uno en un partido entre conjuntos recién ascendidos a la Serie A. Los sardos se adelantaron en el 24 merced a Marco Borriello pero se quedaron con diez durante una hora a causa de la expulsión de Davide Di Gennaro y fueron castigados en el 92 por Gianluca Caprari.



El programa dominical se completará esta noche con el Fiorentina que buscará volver a la senda del triunfo en el estadio Artemio Franchi contra el modesto Palermo./EFE