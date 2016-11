Bruno Alves contento de fichar por el Cagliari

Liga Italiana

El defensa portugués Bruno Alves aseguró que fue su compatriota Cristiano Ronaldo quien le animó a fichar por el Cagliari, equipo de la isla italiana Cerdeña, explicándole que es una región "maravillosa y no solo para ir de vacaciones".



Bruno Alves, que conquistó la Eurocopa el pasado verano con la selección portuguesa, admitió que ya no tiene "adjetivos para definir" a Ronaldo y consideró que el también portugués Pepe es el mejor defensa de Europa.



"Fue Cristiano Ronaldo quien me animó a ir a Cerdeña, es una isla maravillosa y no solo para las vacaciones. Hablo mucho con él. Acepté con entusiasmo, pero no estoy aquí solo para divertirme", declaró Alves en una entrevista difundida hoy por "La Gazzetta dello Sport".



El exdefensa del Oporto y del Zenit San Petersburgo dijo que ya no hay adjetivos para definir a Ronaldo y citó un gol que le marcó en un partido de la Liga de Campeones.



"Ya no hay adjetivos para definirle. Me basta con recordar el increíble gol que marcó cuando yo jugaba en el Oporto y él en el Manchester United. Remató desde 40 metros", afirmó, citando un duelo europeo de 2009.



Alves contestó a quien le critica por ser un defensa lento alegando que "no se puede tener todo" y que, en ese caso, jugaría en el Real Madrid.



"No se puede tener todo porque, de ser así, jugaría en el Real Madrid. Tengo mis técnicas, estudio mi adversario y preveo sus movimientos", destacó.



El portugués hizo además una comparación entre los cinco campeonatos en los que jugó: el portugués, el ruso, el turco, el griego y el italiano.



"El italiano es difícil, competitivo y de alto nivel. El portugués es creativo, el ruso es formativo. El campeonato turco es muy pasional, como también el griego", consideró.

EFE