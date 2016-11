El Milan pierde indefinidamente a Carlos Bacca por sobrecarga muscular

Liga Italiana

Miércoles 23| 11:03 am





El delantero colombiano del Milan Carlos Bacca sufrió una lesión muscular en el derbi de Milán contra el Inter y se someterá a otros exámenes médicos al principio de la próxima semana para comprobar el real alcance su problema físico, informó hoy el club.



El colombiano se retiró en el minuto 71 del último duelo de la Serie A (Primera División) con molestias en la pierna derecha y los controles realizados hoy detectaron la presencia de una "sobrecarga en el músculo flexor del muslo derecho".



"AC Milan comunica que durante el derbi del domingo Carlos Bacca sufrió una sobrecarga en el músculo flexor del muslo derecho. Un control está previsto para el comienzo de la próxima semana", informó el club mediante un comunicado oficial.



El conjunto "rossonero" aún no aclaró el tiempo necesario para la completa recuperación del futbolista aunque está claro que el técnico Vincenzo Montella no podrá contar con Bacca en el próximo duelo liguero contra el Empoli, en programa el sábado.



El exdelantero del Sevilla no estaba pasando por un buen momento de forma y llevaba nueve partidos sin marcar goles (seis con el Milan y tres con la selección colombiana).



La temporada de Bacca había empezado de forma positiva, con un triplete en el estreno en la Serie A contra el Torino y seis goles en las primeras siete jornadas./EFE