El presidente del Nápoles dice que Sarri rechazó fichaje de Aubameyang

El presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, dijo hoy que este verano propuso el fichaje del delantero gabonés Pierre Emerick Aubameyang al técnico Maurizio Sarri y que éste lo rechazó por no adaptarse a sus ideas tácticas.



Tras la venta del argentino Gonzalo Higuaín al Juventus, el presidente del Nápoles informó de que propuso hasta quince posibles sustitutos a su entrenador, entre los cuales estaba el delantero del Borussia Dortmund (25 goles en la última Bundesliga).



"Siempre estamos atentos en el mercado de fichajes, pero también depende de Sarri. Este verano le propuse Aubameyang. Él me dijo que es un grandísimo delantero, pero que no se adapta a nuestras características", dijo De Laurentiis en una entrevista con la radio oficial del club, "Kiss Kiss".



El presidente napolitano afirmó además que se fijó en "unos quince delanteros" para sustituir a Higuaín, aunque reconoció que el juego del Nápoles es "particular".



"Le hablé de unos quince delanteros. En todo caso tiene razón nuestro entrenador, tenemos un juego particular y no todos los goleadores irían bien para nuestro equipo", dijo.



Aubameyang, de 27 años, fue situado entre los objetivos de mercado de muchos grandes clubes europeos el pasado verano, entre los cuales estaba también el Real Madrid, aunque terminó quedándose en el Borussia Dortmund.



Al final, el Nápoles se decantó por el polaco Arkadiusz Milik, que empezó la temporada con 7 goles antes de romperse el ligamento cruzado de la rodilla izquierda con su selección.



"Espero que Milik pueda estar a disposición para el primer partido de la segunda vuelta, contra el Pescara a mediados de enero", aseguró.

