Higuaín cumplió con la Ley del ex y liquidó al Nápoles

El argentino Gonzalo Higuaín anotó el gol decisivo este sábado para darle el triunfo a "su" Juventus contra el Nápoles, su exequipo, en el primer enfrentamiento contra el club con el que estableció el récord histórico de goles en la Serie A italiana.



El delantero argentino decidió un partido que estaba 1-1 hasta el minuto 70, con momentánea ventaja "bianconera" de Leonardo Bonucci y empate del español José Callejón, y reforzó el liderato del club campeón de Italia, que cuenta ahora con una ventaja de siete puntos sobre los napolitanos.



Tras marcar, Higuaín no celebró la diana y pidió disculpas a los napolitanos, mostrando su respeto por el club con el que entró en la historia.



El cuadro turinés salió con su clásico 3-5-2 y la pareja de delanteros formada por Higuaín y el croata Mario Mandzukic mientras que el técnico del Nápoles apostó por los rápidos Callejón, Lorenzo Insigne y el belga Dries Mertens en el tridente ofensivo.



El duelo fue dominado por la atención táctica en la primera mitad, en la que hubo pocas ocasiones claras. El "Pipita" tuvo la mejor oportunidad en el 24, cuando controló un balón en el área de penalti y lo intentó con una vaselina, pero fue interceptado por una gran intervención del rumano Vlad Chiriches.



Sin embargo, todo cambió en el minuto 50, cuando Leonardo Bonucci aprovechó un grave error defensivo del argelino Faouzi Ghoulam para adelantar al Juventus (1-0). El internacional italiano golpeó con gran violencia desde dentro del área, lo que no dio opción al arquero Pepe Reina.



Sin embargo, los napolitanos mostraron carácter y lograron mantener la tranquilidad a pesar de la gran euforia de los 41.000 espectadores que llenaban las gradas del Juventus Stadium.



Apenas cuatro minutos después de recibir el primer tanto, el exmadridista Callejón logró restablecer el equilibrio, rematando de primera un centro de Insigne y firmando su séptimo tanto en esta Serie A.



Tras el fichaje de Higuaín por el Juventus, Callejón se ha convertido en el líder ofensivo del Nápoles y ya igualó su registro goleador del año pasado. Además, con 7 tantos en 11 partidos, el español apunta a batir su récord absoluto de dianas en un campeonato (15).



El 1-1 devolvió la igualdad al duelo pero los conjuntos siguieron apretando en busca del tanto de la victoria.



En el 70, Ghoulam falló otro despeje defensivo y dejó un balón libre en el centro del área de penalti. Higuaín fue el primero en llegar y golpeó con una violenta zurda raso al suelo que devolvía la ventaja al Juventus.



El "Pipita", que jugó 3 años en el Nápoles y que estableció el récord histórico de goles en la pasada temporada (36), no celebró el gol ni sonrió cuando sus compañeros fueron a abrazarle.



En los últimos minutos, los napolitanos trataron de apretar aunque el Juventus logró cerrarse con gran solidez. Callejón fue el más activo ofensivamente pero no pudo superar a una defensa turinesa liderada por una gran actuación de Bonucci.



Tras cinco minutos de tiempo añadido, los "bianconeri" pudieron celebrar un importante triunfo contra sus históricos rivales. Con estos tres puntos, el club campeón de Italia refuerza su liderato y se pone a siete puntos de distancia del Nápoles, tercero.



En el otro partido del programa de hoy, el Fiorentina se impuso por 1-0 en el campo del Bolonia gracias a un penalti transformado por el croata Nikola Kalinic y se colocó momentáneamente en la sexta posición liguera.



Los toscanos, que venían de un empate a uno contra el colista Crotone, jugaron durante más de una hora en superioridad numérica ya que el boloñés Daniele Gastaldello fue expulsado en la acción que causó la pena máxima.

