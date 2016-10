El Nápoles, con gol de Callejón, vence en Crotone y el Inter toca fondo

Liga Italiana

Domingo 23| 12:40 pm





El Nápoles volvió a la senda del triunfo este domingo ante el Crotone, al que se impuso por 2-1, con goles del español José Callejón y del serbio Nikola Maksimovic, en una novena jornada de la Serie A italiana en la que el Inter se hundió y cayó 1-2 contra el Atalanta.



El Fiorentina, que no ganaba desde el pasado 18 de septiembre, goleó 5-3 en el campo del ascendido Cagliari, mientras que Torino y Lazio empataron a dos goles en un partido en el que marcó también el español Iago Falqué.



El Nápoles, que venía de tres derrotas consecutivas (récord negativo con el técnico Maurizio Sarri), logró ganar en su visita al ascendido Crotone (2-1), en un duelo decidido por los goles de Callejón (m. 17) y Maksimovic (m. 33).



Los napolitanos perdieron en el minuto 30 a su delantero Manolo Gabbiadini, expulsado por una agresión a un rival con el juego parado, pero, a pesar de recibir el 1-2 de Alejandro Rosi en el 89, consiguieron la victoria.



En Bergamo, el Inter volvió a decepcionar y tropezó 1-2 contra el Atalanta, bajando hasta la decimocuarta posición liguera.



El resultado de hoy, decidido por un cabezazo de Andrea Masiello (m. 10) y un penalti en el minuto 84 del chileno Mauricio Pinilla, complica aún más la situación del conjunto milanés y de su entrenador, el holandés Frank De Boer, quien no consigue victorias en la Serie A desde hace más de un mes (21 septiembre ante el Empoli).



El Fiorentina venció en el campo del Cagliari por 5-3, al remontar el tanto inicial de Davide Di Gennaro (m. 2) gracias a un triplete del croata Nikola Kalinic (m. 20, 40 y 54) y a un doblete de Federico Bernardeschi (m. 26 y 31).



Los toscanos bajaron la intensidad en la segunda mitad y permitieron al Cagliari recortar distancias hasta el 3-5 (goles de Marco Capuano en el m.61 y Marco Borriello en el 77), aunque eso no les impidió conseguir tres puntos importantes.



En el estadio Olímpico de Turín, el Torino salvó en el minuto 92 un punto ante el Lazio, merced a un penalti transformado por el serbio Adem Ljajic (2-2).



El conjunto local se había adelantado en el minuto 20 con un gol del español Iago Falqué, pero el Lazio había dado la vuelta al resultado gracias a los goles de Ciro Immobile (66) y de Alessandro Murgia (83), antes de recibir el tanto del 2-2 definitivo.



Empoli y Chievo empataron a cero en el estadio Castellani. Los locales se quedan en penúltima posición, con 6 puntos, mientras que los visitantes se colocan séptimos, con 14.



El Udinese volvió a ganar ante el ascendido Pescara, al que se impuso por 3-1 con un doblete del francés Cyril Thereau y otro tanto del colombiano Duván Zapata, y salió de la zona de descenso, situándose en decimosexta posición con 10 puntos.

EFE