Buffon elogia a Higuaín dentro y fuera del campo

Gianluigi Buffon, capitán del Juventus y de la selección italiana, aseguró que su compañero argentino Gonzalo Higuaín es un "ejemplo dentro y fuera del campo" y que su club necesitaba a "personas como él".



"Lo que más me sorprendió de Higuaín es la profesionalidad y el positivismo", afirmó el argentino en una entrevista difundida este jueves por el "Corriere della Sera".



"Llegó con la etiqueta de mejor delantero del campeonato y más pagado y, pese a que empezó desde el banquillo en los primeros cuatro partidos, es un ejemplo dentro y fuera del campo", agregó.



Buffon subrayó además que el Juventus necesitaba a futbolistas como el "Pipita".



"Necesitábamos a personas como él. Como también (el marroquí, Mehdi) Benatia o (el brasileño, Dani) Alves", dijo.



El portero italiano habló también del delantero colombiano del Milan Carlos Bacca, al que se medirá el sábado en la Serie A.



"Es un rapaz. Y, si los números dicen la verdad, podría marcar el sábado, visto que promedia un gol cada dos remates y le paré uno en el partido del año pasado. Ojalá le paren antes, pero tiene un gran acierto y siempre sabe posicionarse bien", aseguró.



Preguntado sobre la nueva época que está viviendo el Milan, que fue cedido a un grupo de inversores chinos, Buffon consideró que se trata de la "derrota del fútbol italiano".



"Es la derrota del fútbol italiano, de toda Italia como país, de las tradiciones, de todo. Al final terminamos dándoles las gracias por haber venido. Pero tenemos lo que nos merecemos", sentenció.



Por lo que atañe a las críticas recibidas en las últimas semanas a causa de los dos errores cometidos contra la selección española y el Udinese, el capitán del Juventus confesó que es algo que le da más "motivaciones".



"Podría parecer masoquista pero me gustan las críticas, me dan motivaciones. Si no las aceptara tendría que dejar de trabajar. En todo caso me molesta cuando tocan algunos temas, llevo 22 años jugando y creo que he demostrado algo", destacó.



Además, Buffon reconoció que en el futuro le gustaría trabajar como seleccionador.



"El campo es la parte mejor, te regala emociones que dan significado a tu vida. Un rol de entrenador, que trabaja a diario, no me gustaría. Un cargo como seleccionador no lo excluiría", dijo.



"Me quedarían las emociones del campo pero también un poco de libertad para dedicarme a otras cosas", añadió. EFE