Maldini rechaza cargo en Milan por espeto a sus valores

El excapitán del Milan Paolo Maldini rechazó este martes el rol de director técnico del club milanés alegando que tiene que "respetar los valores" en los que basó su vida y que no puede aceptar un cargo "sin saber cuáles son las responsabilidades".



Maldini publicó un mensaje en su cuenta oficial de Facebook en el que desmintió los rumores que apuntaban a que había rechazado la propuesta por razones económicas y recordó que no se conformaba con volver al Milan en calidad de simple "bandera" del club.



"El Milan siempre ha sido algo ligado a mi corazón. Mi historia, la de mi padre y de mis hijos lo demuestran; y nadie podrá borrar nuestra relación. Es esta relación que me impone estar atento y profesional antes de aceptar el cargo que me ha sido propuesto", escribió.



"Sería más fácil seguir la emoción y decir que sí, sin pensar en las consecuencias. Pero no, no puedo, tengo que respetar los valores que me han acompañado a lo largo de toda mi vida", agregó.



El exfutbolista destacó que no fue un problema de "peticiones económicas".



"No tuve peticiones económicas, he dicho siempre que la definición del rol era clave para una posible colaboración. ¿Cómo podría cuantificar una propuesta sin saber cuáles son las responsabilidades?", se lee en el mensaje.



Maldini está convencido de que para construir un equipo ganador es necesario contar con personas que tengan "roles definidos".



"No creo que hubiera las premisas para un equipo ganador. Yo formé parte de equipos que marcaron la historia del fútbol y sé que para conseguir grandes resultados hace falta la colaboración de todos, inversiones importantes y roles definidos", publicó.



Sin embargo, el exdefensa admitió que se trata de un "sueño desvanecido".



"Espero que con estas líneas haya aclarado mi posición. Me queda la decepción por un sueño desvanecido", escribió.



La nueva propiedad china del Milan está llevando a cabo un proyecto para que las viejas glorias del equipo vuelvan a la sociedad para transmitir sus valores y Maldini fue uno de los elegidos para el citado cargo de director técnico.



Sin embargo, las críticas de Maldini se suman a las de varios futbolistas que marcaron la época ganadora del Milan en los años 90, como Alessandro Costacurta o el croata Zvonimir Boban, que recientemente han dicho que al Milan le faltan roles claros dentro de la sociedad. EFE