Icardi no se muerde la lengua y le responde a Maradona

Lunes 10| 9:22 pm





Daniel Martínez Pérez / @Daniel_M27

El nombre de Mauro Icardi ha salido nuevamente a la palestra pública y esta vez no es por sus goles en el Inter de Milán, sino por un comentario realizado por Diego Armando Maradona, quien criticó al delantero, este no se quedó con eso y no desaprovechó la oportunidad para responderle de manera directa.

Maradona fue cuestionado sobre una futura convocatoria de Mauro a la selección argentina y su respuesta fue tajante. “No sé si llevarán a Icardi a la Selección, pero yo de traidores no hablo”, dijo al hacer referencia al episodio sentimental que vivió el ariete con su actual pareja Wanda Nara, y el ex Barcelona Maxi López.

Esta circunstancia que ha perseguido a Icardi en los últimos años, es algo que a él parece no afectarle, pero que no dudó dos veces en responder a la crítica de Maradona: “No quiero responder a la gente que no está en el fútbol. En el campo ha sido uno de los mejores, pero no quiero hablar de cosas extradeportivas. Es ridículo. No quiero hablar de una persona que no puede ser un ejemplo para los demás”, señaló.

Fuente: As.com