Icardi: "No puedo prometer que me quede de por vida en el Inter"

Liga Italiana

Domingo 9| 8:50 am





Mauro Icardi, el el argentino que milita en el Inter que renovó su contrato el pasado viernes hasta 2021, aseguró que no puede "prometer" que se quedará "de por vida" en el club milanés aunque destacó que le "gustaría hacerlo".



El delantero y capitán del Inter admitió que le gustaría seguir la huella de su compatriota Javier Zanetti, Francesco Totti o Paolo Maldini, todos jugadores que se convirtieron en leyendas de sus respectivos equipos.



"No puedo prometer que me quede de por vida en el Inter, en el fútbol nunca se sabe. Pero mi deseo es hacerlo, como lo hizo Zanetti en Inter, Totti en la Roma y Maldini en el Milan", afirmó Icardi en una entrevista transmitida hoy por la televisión Sky sport.



"La gente siempre se acordará de ti por eso y me gustaría hacerlo", añadió.



Icardi firmó el viernes un contrato de cinco años a cambio de 4,5 millones más 1 en variables por temporada y destacó que era un acuerdo al que llegó este verano.



"Era un tema del que ya habíamos hablado con el club y lo habíamos arreglado en agosto. Por eso estaba tranquilo", dijo.



Preguntado sobre el valor real del Inter en esta campaña, Icardi consideró que el equipo no es inferior a nadie.



"No somos inferiores a nadie, contamos con jugadores de grandísima calidad y, si todos queremos, podremos hacer grandes cosas y conseguir nuestros objetivos", destacó.



El argentino, formado en la cantera del Barcelona, se lució en la primera parte de este curso con 6 goles en 7 partidos de Serie A y lidera la lista de goleadores junto al también argentino del Juventus, Gonzalo Higuaín, y el colombiano del Milan, Carlos Bacca. EFE