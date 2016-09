Berlusconi es homenanajeado en sus 80 años por el AC Milan

La plantilla del primer equipo del Milan felicitó este miércoles al presidente del club, Silvio Berlusconi, por sus 80 años, en un vídeo en el que cada uno de los futbolistas le envió un mensaje en su idioma.



Los 28 futbolistas del Milan, que proceden de diez países distintos, desearon un feliz día a Berlusconi, que está a punto de dejar su cargo tras 30 años de presidencia y 28 trofeos conquistados.



"Feliz cumpleaños presidente, Dios le bendiga", fue el mensaje del colombiano Carlos Bacca, el primero de los futbolistas en salir en el vídeo que fue difundido por la página web del club.



Tras las felicitaciones de los miembros de la plantilla, entre los cuáles se vieron también a los argentinos José Sosa y Leonel Vangioni y al paraguayo Gustavo Gómez, el capitán Riccardo Montolivo concluyó la grabación con un mensaje de agradecimiento.



"Le mostramos, por mi parte, de la plantilla y de todo el Milan nuestro agradecimiento por haber convertido el Milan en el equipo más importante del mundo. Gracias y felicitaciones", dijo el centrocampista italiano.



Berlusconi, que compró el Milan en 1986, llegó a un acuerdo el pasado 5 de agosto con un grupo de inversores chinos para vender el 99,93 % de las cuotas del club a cambio de 740 millones de euros y debería salir de la sociedad antes de que termine este año.



En su etapa, el máximo representante del Milan fichó a muchas grandes glorias, como los holandeses Marco Van Basten, Frank Rijkaard y Ruud Gullit, los brasileños Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo y Ricardo Kaká, el ucraniano Andry Schevchenko o el croata Zvonimir Boban, entre otros. EFE



Dear Mr. President, happy 80th birthday! ❤️⚫️

Your red&black family has a special message for you 🎥#weareacmilan pic.twitter.com/oZfBgPAUZ1