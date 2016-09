Joe Hart habló de Guardiola y su salida del Manchester City

Liga Italiana

El portero inglés del Torino Joe Hart, quien dejó al Manchester City en el mercado de verano, aseguró que el nuevo técnico de los ingleses, el español Pep Guardiola, fue "muy claro" con él y que le dio la "posibilidad de decidir" si quedarse o irse.



El internacional inglés no estaba en los planes tácticos de Guardiola, que prefirió fichar al chileno del Barcelona Claudio Bravo, y decidió empezar una nueva experiencia en el Torino.



"Ahora estoy en el Torino y solo pienso en hacerlo bien aquí. Guardiola ha sido muy claro conmigo, me dio la posibilidad de decidir y yo lo hice", afirmó Hart en la rueda de prensa de presentación desde el estadio Olímpico de Turín.



"Cada uno tiene su opinión, Guardiola tenía la suya", agregó.



Hart, que fue el portero titular del Manchester City durante diez años, admitió que dejar Inglaterra no ha sido fácil aunque destacó que quiere "aprovechar la oportunidad" de medirse con un nuevo campeonato.



"Pasé diez años muy buenos y cambiar de país no es fácil. Pero es parte de mi carrera y quiero aprovechar la oportunidad", dijo.



Preguntado sobre la rivalidad entre el Torino y el Juventus, el arquero destacó su equipo cuenta con un "patrimonio histórico único" y con una "enorme pasión" de la hinchada.



"El Torino es un club con una enorme pasión y una gran historia. Me encuentro bien con las personas con las que trabajo. (...) Sé que también hay el Juventus aquí, pero el patrimonio histórico del Torino es único", declaró.



Por lo que atañe a sus ídolos, Hart informó de que siempre estimó a su compatriota David Seaman y que también admira al alemán Manuel Neuer y Gianluigi Buffon.



"Cuando era pequeño estimaba a Seaman, luego nos volvimos amigos y me dio muchos consejos. En Europa hay muchos porteros fantásticos, como Neuer o Buffon", afirmó.



Hart, de 29 años, llegó al Torino cedido por una temporada con el Manchester City que pagará el 70 por ciento de la ficha del jugador, que es de cerca de 4 millones de euros por año. EFE