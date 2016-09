Icardi, tras doblete al Pescara: "Soy el delantero y tengo que marcar"

Liga Italiana

"Yo marco los goles pero el trabajo es de todos. Luego, si marcan también los defensas y los centrocampistas, mejor para nosotros", afirmó Icardi en una entrevista con la televisión italiana "Sky Sport".



"Estamos haciendo las cosas más que bien, cada uno tiene su rol, yo soy el delantero y tengo que marcar y nada más. Si se gana, todo está bien", agregó.



El argentino, que lleva ya tres goles en la Serie A italiana, restó importancia a su prestación personal y destacó que el mérito del triunfo de hoy "es de todos".



"No me inventé esta victoria, lo que paga es el trabajo del equipo. Si jugara solo seguramente no ganaría. El mérito es de todos, de los del banquillo, los de la grada y del trabajo de esta semana", dijo.



Icardi, que se formó en la cantera del Barcelona, subrayó además que el Inter sale con el objetivo de ganar todos los partidos.



"Estamos al comienzo de la temporada, solo hicimos tres partidos. Es obvio que siempre tenemos que ganar, somos un gran equipo, que está acostumbrado a ganar y eso es nuestro objetivo", declaró. EFE