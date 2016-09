Totti admite que pensó en jugar para el Real Madrid

Liga Italiana

Hubo un momento, hace doce años, en el que consideré la posibilidad de dejar el Roma"

El histórico capitán del Roma, Francesco Totti, admitió en una carta abierta que "hubo un momento, hace doce años" en el que consideró la posibilidad de dejar el Roma e "ir a jugar en Real Madrid", aunque al final prefirió quedarse en el equipo de su vida.

"Hubo un momento, hace doce años, en el que consideré la posibilidad de dejar el Roma e ir a jugar en el Real Madrid. Cuando te quiere un club de éxito, quizás el mejor del mundo, empiezas a pensar en como sería tu vida en otro lugar", escribió Totti en una carta publicada en la página web The Player's Tribune.

"Lo hablé con el presidente del Roma (Franco Sensi) y eso marcó la diferencia. Y la conversación que tuve con mi familia me hizo recordar lo que es la vida", agregó.

El capitán del Roma, que se retirará al final de esta temporada 2016/17, informó además de que el primer club en buscarle fue el Milan.

"Hace 27 años alguien tocó a la puerta de nuestro piso en Roma. Abrió mi madre Fiorella. Las personas que estaban detrás de esa puerta hubieran podido cambiar mi carrera. (...) Eran del Milan y querían absolutamente que jugase en su equipo", escribió Totti.

"Mi madre era la jefa y sigue siéndolo. Ella, como todas las madres italianas, defiende mucho a sus hijos y de hecho no quería que me fuera por miedo a que me pasara algo. Les dijo que no a esos directivos", subrayó.

Por lo que atañe a su debut con la camiseta del Roma, Totti aseguró que ese día estaba "dominado por el orgullo de representar a su ciudad" y que en 25 años de carrera esa "presión y privilegio nunca ha cambiado".

A los que preguntan por qué se ha quedado toda su vida en Roma, Totti les contesta que para él su ciudad "es el mundo".

"Roma representa mi familia, mis amigos, la gente que amo. Roma es el mar, las montañas, los monumentos. Es también los romanos. Es el amarillo y el rojo. Roma, para mí, es el mundo", subrayó. EFE